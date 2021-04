Arrestaties en gewonden na nepfestival in Ter Kamerenbos

Een surrealistische aprilgrap van een anoniem Brussels kunstenaarscollectief heeft donderdag duizenden mensen naar het Ter Kamerenbos gelokt. De politie zette de zware middelen in.

Wat begon als een aprilgrap, is donderdag compleet uit de hand gelopen. In het Ter Kamerenbos in Brussel zijn duizenden mensen samengekomen voor La Boum, een verzonnen festival dat op Facebook de ronde deed. Hoewel de organisatoren - een anoniem kunstenaarscollectief - meermaals gezegd hadden dat het om aprilvis ging en dat Lost Frequencies, Charlotte De Witte en Dimitri Vegas & Like Mike geenszins van plan waren echt naar Brussel af te zakken, besloot een massa mensen toch van de zon te komen genieten en feest te vieren.

In de loop van de namiddag escaleerde de situatie. Omdat de aanwezigen geen afstand hielden of mondmaskers droegen, besloot de massaal aanwezige politie het park te ontruimen. Ze schuwde daarbij de zware middelen niet en zette ook paarden en honden in. Rond 18 uur werd het waterkanon in stelling gebracht. Het kwam tot een kat-en-muisspel met een harde kern, die ook projectielen naar de politie gooide. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie drie agenten.

Dit was niet voor herhaling vatbaar. Door te vroeg los te laten veroorzaak je potentieel duizenden extra overlijdens. Steven Van Gucht Viroloog

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) was op Twitter scherp voor de feestvierders. ‘Mensen hebben er nood aan om buiten te zijn, maar we kunnen zulke bijeenkomsten in het Ter Kamerenbos niet tolereren’, schreef hij. ‘We hebben het bos geëvacueerd. Degenen die de bevelen van de politie niet opvolgen, lopen het risico gearresteerd en vervolgd te worden.’ Uiteindelijk werden vier aanwezigen opgepakt.

De viroloog Steven Van Gucht noemde de uitspatting op Radio 1 ‘niet voor herhaling vatbaar’. ‘Door te vroeg los te laten veroorzaak je potentieel duizenden extra overlijdens die niet nodig zijn, want over enkele weken zijn de mensen die het risico lopen op complicaties of een overlijden gevaccineerd. Het is te vroeg om de teugels te lossen, hoe moeilijk dat ook is.’

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de anonieme organisatoren. Volgens het Brusselse magazine Bruzz gaat het om vijf kunstenaars die ‘een surrealistische Magritte-grap’ wilden uithalen. ‘Boven alles zijn wij een groep oude vrienden die de duistere sfeer van vandaag wilden vergeten’, vertelden de organisatoren aan Bruzz. ‘Het surrealisme is essentieel voor mensen om aan deze chaotische tijden te kunnen ontsnappen.’