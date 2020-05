Averechtse Belg volhardt als Banksy van de modewereld

Een unieke documentaire over Martin Margiela gunt een blik op een van de meest bejubelde en tegelijk mysterieuze ontwerpers die de modewereld ooit kende. Zijn mond beweegt uitvoerig, maar het gezicht van de Belg blijft buiten beeld.

De eerste documentaire waarin Martin Margiela terugblikt op zijn carrière eindigt hoopgevend voor zijn fans. ‘Denk je dat je alles hebt verteld in de modewereld?’, vraagt de Duitse regisseur Reiner Holzemer, die eerder ‘Dries’ over Dries Van Noten en ‘Most Wanted’ over de fotograaf Anton Corbijn op het grote publiek losliet. Margiela neemt zijn bril af en legt die met zijn rechterhand op het schetsboek dat voor hem op de tafel ligt. Zijn gezicht blijft zoals het voorbije anderhalf uur keurig buiten beeld. ‘Nee’, zegt hij resoluut, waarna de aftiteling over het scherm rolt op de tonen van ‘Nothing Really Ends’ van dEUS.



De officiële trailer van 'Martin Margiela: In His Own Words'.

Zijn stem en zijn handen. Dat is alles wat we te horen en te zien krijgen van de 63-jarige avant-gardeontwerper. Margiela stapte in 2009 uit de modewereld zoals hij er in de jaren tachtig was ingestapt: zonder veel uitleg. Zijn label ging verder zonder hem. Niemand weet waar hij woont. Waarschijnlijk in Parijs, maar het blijft onduidelijk na het zien van ‘Martin Margiela In His Own Words’.

Over zijn huidige bezigheden licht hij wel een tipje van de sluier op: wat schilderen en beeldhouwen, in compleet isolement en alleen wanneer hij dat wil. ‘Er zijn geen seizoenen meer’, voegt hij eraan toe. Je hoort de opluchting in zijn stem.

Schermvullende weergave ©Dalton Distribution

Margiela komt ook terug op de reden voor zijn plotse exit uit de modewereld. Omdat hij daar nooit duidelijkheid over verschafte, doen tot vandaag meerdere versies van de waarheid de ronde. Hij vond dat hij alles gezegd had wat er te zeggen viel; hij kon als perfectionist na twintig jaar en 41 collecties niet meer leven met de stress en hoge verwachtingen; zijn modelabel was een machine geworden.

De waarheid ligt ergens daartussenin: ‘Ik was de artistiek directeur van mijn eigen bedrijf geworden, en dat stoorde me. Ik ben een ontwerper, geen creatief directeur die zijn assistenten oplegt wat ze moeten doen.’

Barbiepoppen

De fascinerende documentaire werd gedraaid in de aanloop naar Margiela’s grote retrospectieve in Parijs in 2018. Je ziet hoe hij met zijn sierlijke handen door zijn atelierspullen gaat, een kurk en draadkolfje om de hals van een paspop drapeert. Hij haalt oude schetsboeken vol tekeningen boven, en dagboeken en barbiepoppen uit zijn kinderjaren in Genk. Margiela groeide op in de Limburgse mijnstad. Zijn vader was kapper, zijn moeder verkocht pruiken. Toen hij op zijn zevende een Parijse modeshow op tv zag waarin de modellen laarzen onder een zomerjurk droegen, wist Margiela dat hij op een dag couturier zou zijn in de Franse hoofdstad.



Regisseur Reiner Holzemer strikte heel wat schoon volk uit de internationale modewereld voor zijn documentaire.

Zijn grootste voorbeeld was zijn grootmoeder, een kleermaakster wier kapsel regelmatig van kleurspoeling veranderde. Met de restjes van haar creaties ontwierp hij zijn eerste jurken voor zijn barbiepoppen. Spijtig genoeg komen zijn Limburgse familieleden niet aan het woord. Dat was ongetwijfeld te intiem voor de man die al dertig jaar minutieus zijn privéleven afschermt.



Regisseur Holzemer strikte wel heel wat schoon volk uit de internationale modewereld, zoals Margiela’s voormalige mentor Jean Paul Gaultier. Geestdriftig vertelt de Fransman hoe hij een interview met de Britse editie van Vogue afbrak omdat hij naar Margiela’s eerste show in Parijs wilde. Dus nam hij de interviewster mee naar Café de la Gare in een buitenwijk van de lichtstad, een erg onconventionele plek voor een modepresentatie.

Schermvullende weergave ©Dalton Distribution

Daar begon het allemaal. Margiela zette op die eerste collectiepresentatie in 1988 meteen de bakens uit. Hij stuurde zijn modellen in lange, wijde rokken de catwalk op. Daarmee ging hij niet alleen in tegen het heersende modebeeld van breedgeschouderde en kortgerokte silhouetten, hij brak met alles wat gangbaar was in de mode. Zijn atypische modellen werden gehuld in bijzondere hoefvormige laarsjes of ‘bokkenpootjes’ en moesten door rode verf stappen voor ze het blanke canvas van de catwalk mochten betreden. Zijn ‘meisjes’ waren tussen 25 en 65 en werden gezocht via castings op straat. Hun gezichten waren niet het belangrijkste, omdat ze afleidden van de essentie. Ze werden gemaskerd. Of hun ogen werden weggeschminkt met een zwarte balk.



De tweede show, op een braakliggend terrein in Parijs, liet een nog diepere indruk na. Je ziet modellen die niet versteend voor zich uitstaren, maar oogcontact maken met joelende toeschouwers. Kinderen die hun speelterrein ingepalmd zagen door de modekaravaan klimmen op de catwalk. De modellen dragen op de beelden de straatjochies in hun nek heen en weer. Onversneden rock-‘n-roll.

Een deel van het mode-establishment reageerde geschokt op de deconstructivistische wereld van de Belg, anderen smulden van zijn averechtse stijl. ‘Ik hou niet van het woord avant-garde’, zegt een oud-assistente. ‘Maar Martin had een randje dat nooit eerder vertoond was in de modewereld. Het was zoals toen Andy Warhol de kunstwereld door elkaar schudde.’



Terughoudend

Op geen van die eerste shows verscheen Margiela tussen de toeschouwers en zijn modellen, ook niet om na afloop zijn publiek te groeten. Dat principe om ondergronds te blijven hield hij twintig jaar intact: geen foto’s van hem, het team voorop. Criticasters zagen in die afstandelijkheid een uitgekiende strategie: mysterie verkoopt, zeker in een tijdperk waarin veel couturiers worstelden met hun zelfgenoegzaamheid en sterallures.



Maar dat was het niet. Margiela wilde nooit bewust een enigma zijn, zegt hij. Die terughoudendheid was een gevolg van zijn kwetsbaarheid. Hij voelde zich niet comfortabel bij het idee uitleg bij zijn collecties te moeten geven aan de beenharde modepers. Hij bleef uit het zicht om zijn werk als couturier de vrije loop te kunnen laten. ‘Het brengt me in evenwicht dat de naam Margiela gelinkt is aan mijn ontwerpen en niet aan mijn gezicht.’

Het unieke is dat je de Banksy van de modewereld meer dan dertig jaar na zijn eerste collectiepresentatie in Parijs eindelijk uitleg hoort geven bij zijn meest cruciale ontwerpen.

Het unieke aan deze documentaire is dat je de Banksy van de modewereld meer dan dertig jaar na zijn eerste collectiepresentatie in Parijs eindelijk uitleg hoort geven bij zijn meest cruciale ontwerpen. Ook zijn zes jaar en twaalf vrouwencollecties bij Hermès tussen 1997 en 2003 komen aan bod. In de film suggereert iemand dat voor Margiela financiële motieven speelden om met dat chique Franse modehuis in zee te gaan. Zoals hij zich trouwens ook sporadisch als consultant liet inschakelen voor andere modeconcerns.



Spijtig genoeg slagen de makers er niet in de ontwerper te laten zeggen dat hij die dingen ten dele voor het geld deed, omdat decennialange commerciële onwilligheid nu eenmaal een prijs heeft. Dat was een bekentenis van formaat geweest. Het blijft bij de mistige verdediging dat luxe ‘de perfecte balans vormt tussen kwaliteit, comfort en tijdloosheid’. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.