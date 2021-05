Axel Vervoordt wast handen in onschuld in Kardashian-smokkelverhaal

Heeft de Belgische kunsthandelaar Axel Vervoordt een gestolen Romeins beeld verkocht aan de wereldbekende tv-ster Kim Kardashian? De Amerikaanse douane nam het beeld in beslag en Italië eist het terug, maar Vervoordt zegt in een reactie aan De Tijd dat hij het beeld rechtmatig kocht.

Het opmerkelijke ‘smokkelverhaal’ wordt beschreven in een gerechtelijk document dat deze week is opgedoken. Het gaat om een verzoek tot verbeurdverklaring dat de Amerikaanse overheid heeft ingediend bij een burgerlijke rechtbank in Californië. Tussen de namen van de betrokken partijen vinden we naast die van televisiester Kim Kardashian ook het Belgische kunst- en antiekbedrijf van de 73-jarige Axel Vervoordt terug en een verhuisfirma uit Brasschaat.

Al in mei 2016 nam de Amerikaanse douane het oude beeld in beslag in een zeehaven in Los Angeles. De lading was aangegeven via de firma Masterpiece International, die optrad als douane-expediteur. Die had als invoerders Kim Kardashian en de Noel Roberts Trust opgegeven. Volgens de documenten was sprake van 40 stuks antiek, meubels en decoratie, goed voor een gewicht van 5 ton en een waarde van ruim 745.000 dollar. De lading was volgens de expediteur opgestuurd door het bedrijf van Vervoordt en de Brasschaatse verhuisfirma.

Schermvullende weergave Het Romeinse beeld dat Vervoordt verkocht zou hebben aan Kim Kardashian en/of haar man Kanye West.

Toen de douane naar de herkomst van het beeld vroeg, gaf de expediteur eerst een handgeschreven papier af waarop stond dat het beeld uit Italië kwam en dateerde uit de eerste of tweede eeuw na Christus. Een tiental dagen later kreeg de douane van de expediteur een factuur van 14 november 2012, die was opgesteld door de Parijse Galerie Chenel en die gericht was aan Vervoordt als koper. Op de factuur stond ook dat het ging om een ‘groot, gedrapeerd' Romeins beeld uit de eerste of tweede eeuw. De 'provenance'-info vermeldde dat het ergens voor 1980 gekocht zou zijn en beland was in een ‘oude Duitse collectie’. Op de factuur die Vervoordt op 11 maart 2016 opstelde, stond de Noel Robert Trust als koper vermeld.

We willen zelf onderzoeken waarom iemand op de douaneformulieren heeft ingevuld dat het beeld uit Italië kwam. We willen zelf ook klaarheid. Sophie Dusselier Woordvoerster Axel Vervoordt Gallery

De expediteur kwam bij de douane ook aandraven met een beëdigde verklaring van een galeriedirecteur die al sinds 1988 en tot begin 2019 werkte voor Vervoordt. Daarin stond dat het beeld ‘niet afkomstig was uit Italië’, wat dus niet overeenstemde met de andere documenten.

In juli 2016 kreeg een speurder van de Amerikaanse Homeland Security informatie doorgespeeld over het beeld van de Italiaanse Carabinieri. Die had blijkbaar al op 21 maart 2011 op de wereldberoemde TEFAF-kunst- en antiekbeurs in Maastricht opgemerkt dat Vervoordt het beeld in zijn bezit had. Dat wekte argwaan bij de diensten omdat Vervoordt het beeld officieel pas eind 2012 zou hebben gekocht bij de Parijse galerie. De Carabinieri vroeg het beeld terug te geven aan Italië.

Het zou dan nog duren tot februari 2018 voordat een archeoloog van de Italiaanse overheid het beeld kwam analyseren. Die besloot dat het een kopie was van een Grieks beeld, maar wel degelijk afkomstig was uit het Romeinse rijk. De archeoloog concludeerde ook dat het beeld was gestolen, gesmokkeld en illegaal uitgevoerd uit Italië.

'We zitten erg verveeld met de zaak'

Axel Vervoordt Gallery zit erg verveeld met de zaak, zegt woordvoerster Ann-Sophie Dusselier. ‘Het lijkt alsof Kim Kardashian een antiek beeld heeft gestolen en wij worden daarmee ten onrechte geassocieerd. We hebben het beeld in 2012 rechtmatig gekocht van de galerie Chenel. Die had het een paar jaar eerder op een veiling in München verworven. Daar was het aangeboden door de nazaten van een overleden Londense verzamelaar. Hoe die laatste aan het beeld is gekomen, weten we niet.'

'We hebben het beeld op TEFAF in 2011 al getoond. Dat klopt. We hadden daarvoor een zogenaamde consignmentovereenkomst met de Parijse galerie. Dat gebeurt vaak. In 2016 hebben we het dan verkocht aan onze Amerikaanse klant. We willen zelf onderzoeken waarom iemand op de douaneformulieren heeft ingevuld dat het beeld uit Italië kwam. We willen zelf ook klaarheid.’

Kim heeft dit werk nooit gekocht. Pas nu ontdekt ze het bestaan ervan. Woordvoerster van Kim Kardashian

De handel in antieke kunst wordt de jongste jaren streng in het oog gehouden. De terreurorganisatie IS is daarvoor verantwoordelijk. Zij bood regelmatig antieke kunst aan die ze tijdens de Syrische oorlog had buitgemaakt. ‘Sinds die oorlog zijn politie- en douanediensten veel alerter voor diefstallen en vervalsingen. Ook galeries zijn zich bewust van de gevaren. Van het nu in opspraak gekomen beeld weten we de afkomst niet. Het spoor stopt bij die Britse verzamelaar. Vandaag is dat waarschijnlijk een reden om het beeld niet in de handel te brengen’, zegt Dusselier.

Schermvullende weergave Kanye West en Kim Kardashian zouden verwikkeld zijn in een echtscheiding. ©AFP

Om het verhaal nog complexer te maken: een woordvoerder van Kim Kardashian ontkent in een artikel van de Britse Daily Mail dat de realityster betrokken was bij de invoer van het beeld. ‘Kim heeft dit werk nooit gekocht. Pas nu ontdekt ze het bestaan ervan. We denken dat het misschien zonder haar toestemming is gekocht onder haar naam en dat ze zich niet bewust was van de transactie omdat het beeld nooit is toegekomen. We steunen het onderzoek en hopen dat het beeld wordt teruggegeven aan zijn rechtmatige eigenaars.’