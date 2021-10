Balans | Karl Meersman

Karl Meersman (60) brengt tot 16 januari samen met Wouter Deprez in het Knokse cultuurcentrum Scharpoord de audio-expo Kanteltijd, waarin de illustrator en beeldende kunstenaar nieuw, verrassend werk voorstelt. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn handen en mijn ogen. Kijken is ook wat we leren tijdens onze opleiding. En daarnaast: de verbeelding en verwondering. Het kind in de man. Belangrijke materiële activa zijn er nagenoeg niet. Die relativeer ik echt wel.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Vooral leerkrachten. Voor ik in Antwerpen mijn diploma behaalde, werd ik opgeleid aan kleinere academies. Sint-Niklaas was bekend voor figuurtekenen, Temse voor publiciteitstekenen, Kontich specifiek voor Alex De Mulder, die illustratietekenen gaf. Maar alle proffen hebben in mij geïnvesteerd. Mijn vader was een van hen, en mijn eerste tekenlessen kreeg ik van mijn grootvader, ook een kunstschilder. Mijn ouders ontmoetten elkaar op de academie. Ze komen allebei uit een artistieke familie. Van hun vijf kinderen zijn er vier artistiek begaafd.’

Bij vrienden moet je fouten kunnen maken zonder erop afgerekend te worden. Karl Meersman

‘Ik had ook altijd oudere vrienden, zoals de voormalige KMSKA-directeur Paul Huvenne, met wie ik geregeld ga eten. Kunstwetenschappers zoals hij gaven me levensbepalende inzichten mee. Wijlen Jan van den Berg, financieel directeur bij Nutricia, gaf me een inspirerende leidraad mee: je moet de moed hebben om te veranderen wat je kunt veranderen, het geduld om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, en de wijsheid om het onderscheid maken tussen beide.’

Hebt u ook in anderen geïnvesteerd?

‘In vriendschappen wel. Iedereen is druk bezig en om af te spreken moeten we onze agenda’s samenleggen, maar we vinden elkaar altijd. In mijn vrouw en zeker mijn zoon heb ik te weinig geïnvesteerd. Die balans is niet oké. Ik heb veel geïnvesteerd in mijn eigen loopbaan. Heel egocentrisch, ik besef dat. Ik wil dat rechttrekken, en evenwicht vinden.’

Wanneer beleefde u uw kwantumsprong?

‘Een eerste keer toen ik pas afgestudeerd was. Ik tekende op straten en pleinen, en door het geluk dat mensen van Trends me daar hadden gezien kon ik de sprong maken naar professioneel illustrator. Van economie kende ik niets, maar Frans Crols en zijn redactie gaven me de kans en de tijd om me in te werken. Nu beleef ik mijn tweede kwantumsprong. Ik neem wat afstand van de waan van de dag, ten voordele van vrijheid en andere thema’s en technieken. Dat heeft jaren gesluimerd. Twee tekeningen per week maken is bijna een voltijdse job. In 2016 besliste ik: nu start ik met Kanteltijd. Sindsdien combineer ik de twee. Het was een zware periode.’

Bent u in het rood gegaan?

‘Ja. Wegens corona werd de tentoonstelling uitgesteld. ‘Tof: extra tijd!’, dacht ik. Maar ik nam geen rust. Afgelopen zomer kreeg ik plots zona: een virale infectie op de zenuwen als gevolg van verminderde weerstand. Ik zag het niet aankomen. Ik heb toen alle avondlijke afspraken afgezegd en ging elke dag voor negen uur slapen. Nu ben ik bijna hersteld. Ik bleef werken, maar op een andere manier.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘Mijn vrouw Lies (Martens, ex-VRT-journaliste, red.) is de voorzitter en financieel directeur. Mijn zoon is een onthechte gast die voor zijn dertig jaar veel wijsheid heeft. Hij is psycholoog en werkt bij de politie. Hij kijkt met de nodige afstand en kalmte naar de dingen en denkt twee keer na alvorens hij iets zegt. Dat heb ik graag. Voorts zijn er vrienden die niets met kunst en cultuur te maken hebben en met de nodige humor advies geven. Ook via mijn werk leerde ik mensen kennen die ik altijd kan bellen, zoals de zakenmannen Luc De Bruyckere en Paul Buysse. Ik stond ook dicht bij Jean-Luc Dehaene.’

Schrijft u soms mensen af?

‘Ik zie heel graag mensen, maar als een vriendschap uitzonderlijk te verstikkend wordt, moet ik hen soms wegduwen. Ik vind: als er iets van je verwacht wordt, is het geen vriendschap meer. Dan krijgt ze iets manipulatiefs. Vriendschap impliceert krediet. Bij vrienden moet je fouten kunnen maken zonder erop afgerekend te worden.’

Staat er winst op uw balans?

‘Absoluut. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik altijd kon leven van mijn passie. De verliespost zit in het gemis om bij mensen te kunnen zijn. In de media zijn deadlines enorm dwingend. Als mijn broer een koffie wilde komen drinken, moest ik vaak zeggen: het gáát niet. Op den duur wisten vrienden: bij Karl moeten we niet langsgaan. In de toekomst wil ik dat mijn deur openstaat.’