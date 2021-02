Balthazar ontwaakt uit zijn escapistische bubbel

Balthazar wilde niet langer wachten om ‘Sand’ uit te brengen, omdat hun rusteloze nieuwe album de tijdgeest weergeeft. Het coronajaar stelde de frontmannen en de manager van de rockband artistiek en zakelijk op de proef. 'Dat we meer solitair werkten, gaf ons een elektronischer palet.'

Volgende week zal het een jaar geleden zijn dat Balthazar in Kopenhagen voor een livepubliek speelde. De bandleden stonden er die eerste maart niet bij stil dat van optreden lange tijd geen sprake meer zou zijn. Het was de bedoeling na het concert in Kopenhagen nog enkele optredens af te werken van de headlinetournee in het zog van hun vorige langspeler ‘Fever’.

Na de festivalzomer, die de kers op de taart moest worden, zou de band dan in het najaar een opvolger uitbrengen. Met een nieuwe Europese tournee - waarmee ze nu druk hadden moeten zijn - waren ze van plan door te stomen naar de komende festivalzomer, hun derde op rij. Het managementkantoor Musickness had dat plan in samenspraak met de band helemaal op maat van het huidige verdienmodel in de muziekindustrie uitgetekend. Maar door corona viel het helemaal in duigen.

'On a Roll', uit het nieuwe album 'Sand' van Balthazar.

We halen herinneringen op aan dat voorlopig laatste concert met de frontmannen Jinte Deprez en Maarten Devoldere via Zoom. Dat groeide het voorbije jaar in de muzieksector uit tot een van de belangrijkste promotie- en communicatiekanalen. ‘Mijn vriendin zou samen met enkele vriendinnen langskomen, ook al vroeg een van hen zich af of het wel aangewezen was om naar Denemarken te reizen met ‘dat nieuwe virus’. Onzin, dacht iedereen toen. Maar twee weken later zaten we allemaal in een lockdown. Bij de eerste afgelastingen dachten we: die concerten halen we snel weer in.’

De band was ondertussen aan een nieuwe plaat bezig, waardoor de bandleden hun focus even konden verleggen. ‘In het begin van de lockdown kwam die plotse adempauze niet eens zo ongelegen’, zegt Devoldere. ‘We moesten onze wekker niet meer zetten en het was bovendien mooi weer. Maar toen ook de festivalzomer gecanceld werd, begon het te prikken.’

Voor een band van het formaat van Balthazar - de groep vult in de belangrijkste Europese steden zalen van 2.000 à 3.000 personen - is de impact van een gemiste festivalzomer enorm. ‘We hadden ‘Fever’ tijdens de zomer van 2019 al voorgesteld. De zomer daarna, met een hogere plaats op de affiche, is dan een binnenkopper’, zegt Deprez. ‘We keken er ontzettend naar uit, ook omdat we er jarenlang in hebben geïnvesteerd.’

Tijdens een debat naar aanleiding van de Week van de Belgische Muziek eerder deze maand liet Christian Pierre, de manager van de groep, vallen dat artiesten-, management- en boekingskantoren vorig jaar gemiddeld 70 à 90 procent omzetverlies boekten in vergelijking met 2019. Nu schat hij dat percentage zowel bij Musickness als bij Balthazar op 75 procent. Pierre: ‘Ook al haalde de band in het eerste kwartaal van 2019 nog wat inkomsten uit de nasleep van zijn ‘Fever’-tournee, de grote zomerconcerten in Nederland, België en Frankrijk missen, was een serieuze domper. De manager wijst erop dat niet alleen de 'fees' wegvielen, maar ook de bijbehorende inkomsten uit auteursrechten en merchandising. ‘Een lichte stijging in de onlineverkoop weegt niet op tegen de omzet op een festival, waar de groep persoonlijk aanwezig is en signeert.’

Balthazar Balthazar is een Belgische rockgroep rond het duo Jinte Deprez en Maarten Devoldere. De groep werd in 2004 gevormd in Kortrijk. 'Sand' is hun vijfde album. De twee frontmannen gingen ook even solo als J. Bernardt (Deprez) en Warhaus (Devoldere).

Het plan om de vorige zomer te gebruiken als een brug naar de ‘Sand’-campagne kon naar de prullenmand. ‘Als je weet hoeveel geld we de voorbije zomer lieten liggen, doet dat pijn’, zegt Devoldere. ‘Maar Jinte en ik kunnen als zelfstandigen nog wat premies krijgen en enkele van onze muzikanten hebben een artiestenstatuut, waardoor ze kunnen terugvallen op een werkloosheidsuitkering. Voor onze crew is het veel lastiger. Onze tourmanager moest een andere job zoeken. In een sector die op zijn gat ligt, krijgt wie bovenaan op de ladder staat niet altijd de zwaarste klappen.’

Behalve financieel was het ook mentaal een hele aanpassing. ‘Net omdat we zo uithuizig zijn, is het verschil tussen ons gewone leven en het leven tijdens een lockdown erg groot’, zegt Devoldere. ‘Ineens zat ik opgesloten in een huis waarmee ik amper vertrouwd was en werd ik verplicht in de spiegel te kijken. Ik vond de afwisseling tussen toeren en thuiskomen altijd inspirerend. Zonder die prikkels werd ik minder creatief. Ik heb nu een appartement in Brussel en om de twee dagen wissel ik van stad om mijn geest in beweging te krijgen. We moesten aanvaarden dat het allemaal wat vlakker werd. Daar had ik het het moeilijkst mee. De adrenalineshots en de decompressiemomenten vielen plots weg.’

Deprez, die tijdens de eerste lockdown zijn huis begon te verbouwen, wijt het aan het escapistische leven dat de band de voorbije tien jaar leidde. ‘De pandemie confronteerde ons met ons fundament. De lockdown leidde tot een herijking waaruit bleek dat we ook maar mensen zijn.’ Dat sommige teksten op de nieuwe plaat bijna profetisch klinken, noemt Deprez eerder toeval, want ze zijn vooral autobiografisch. ‘Je voelt de rusteloosheid en het ongeduld die typerend waren voor de escapistische bubbel waar we al tien jaar in leefden en waar we nu uit ontwaakten.’

Corona had wel een enorme invloed op het geluid van ‘Sand’, dat je met de letters door elkaar gehusseld ook als ‘Dans’ kan lezen. ‘Na het extraverte ‘Fever’ wilden we de groovy kant van het Balthazar-spectrum verder ontwikkelen. De idee was om met die vibe samen de studio in te duiken, maar dat kon niet door corona. Dat we meer solitair werkten, resulteerde in een elektronischer palet.’

Live- of angstzweet?

Al viel het publieke leven stil, de opnames van de plaat gingen gewoon door. ‘Alleen brachten we ze niet in november uit, omdat we ze wilden ondersteunen met een livecampagne’, zegt Pierre. ‘De initiële indoorcampagne die zes opeenvolgende weken zou duren, is verschoven naar het najaar en werd door de bottleneck die ontstond door de concurrentie met andere uitgestelde concerten opgesplitst in twee delen. Begin 2022 volgt een derde luik.’

Maar zal de tournee wel kunnen plaatsvinden? Want met gereduceerde toeschouwersaantallen lukt het niet. ‘Het moet betaalbaar blijven’, zegt Deprez. ‘Ik heb veel respect voor iedereen die coronaproof concerten organiseerde, maar dat is niet waar livemuziek om draait. Je wilt je toch tussen andere fans in het zweet dansen. Dat is me vorige zomer zittend aan een tafeltje niet gelukt.’

Bij AB InBev klonk het vorige week dat het nu of nooit is voor de horeca. Dat geldt dubbel en dik voor de livesector. Eén avond de horeca openen, is het equivalent van Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop samen. Christian Pierre Manager Balthazar

De zomer van 2021 is volgens Pierre voor 80 procent copy-paste van die van 2020. ‘Maar nu is de onzekerheid nog groter. Pinkpop werd ingewisseld voor Lowlands en van het indoor Montreux Jazz Festival kregen we nog geen nieuwe bevestiging.’

Leidde de onzekerheid, die inmiddels bijna een jaar aanhoudt, tot minder of meer ongeduld? ‘Om het zwembad in Gent binnen te raken, moet je tegenwoordig drie kwartier wachten’, zegt Devoldere. ‘Vroeger had ik daar geen tijd voor, maar nu schuif ik gewoon aan. We moeten realistisch zijn. De hele sector moet worden gereanimeerd. Gelukkig konden de voorbije repetities voor wat decompressie zorgen. Weer muziek kunnen spelen zoals we dat gewoon waren: je kan niet geloven hoeveel deugd dat deed.’

Ook Deprez stelde zijn verwachtingspatroon bij, deels uit zelfbescherming, zegt hij. ‘Maar tegelijk vind ik het onze plicht om klaar te zijn als het zover is. Op dit moment surfen we graag op de positieve golven van het nieuwe album.’

Als alle risicogroepen gevaccineerd zijn, is het volgens Pierre tijd om de maatregelen los te laten. ‘Bij AB InBev klonk het vorige week dat het nu of nooit is voor de horeca. Dat geldt dubbel en dik voor de livesector. Eén avond de horeca openen, is het equivalent van Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop samen. Als je dat doet, kan je ons niet meer negeren.’