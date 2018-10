Bedrijf achter Kuifje trekt kapitaal op

In stripland België steekt Kuifje er qua internationale bekendheid en uitstraling met kop en schouders boven uit. De rechten op de creatie van tekenaar Hergé worden streng bewaakt door de nv Moulinsart die wordt aangestuurd door Fanny Vlamynck, de weduwe van Hergé, en haar nieuwe echtgenoot, Nick Rodwell. De naam van de vennootschap is een verwijzing naar Molensloot, het kasteel van kapitein Haddock uit de strips.

Een akte in het Belgisch Staatsblad leert nu dat Moulinsart haar kapitaal met bijna 1 miljoen euro optrekt tot 1,85 miljoen euro. Dat gebeurt in verschillende fasen. Een deel van de operatie heeft te maken met de inbreng in natura door Fanny Rodwell, zoals de tweede vrouw van Hergé zich nu meestal laat noemen, van 'afgeleide en secundaire rechten die betrekking hebben op het oeuvre van Hergé'. Die transfer van rechten start op 1 november en duurt vijf jaar. Rodwell wordt ervoor vergoed met nieuwe aandelen.