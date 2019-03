Belfius verankert kunstcollectie

Belfius gaat zijn prestigieuze kunstcollectie steviger in België verankeren door een speciaal artikel daarover op te nemen in haar vennootschapsstatuten.

Belfius organiseert op 19 maart een bijzondere aandeelhoudersvergadering om enkele wijzigingen in zijn statuten aan te brengen. Bij die gelegenheid wordt in de statuten een bepaling ingeschreven om de prestigieuze kunstcollectie van de bank - met zowat 4.300 werken de uitgebreidste verzameling van Belgische kunst - stevig in ons land te verankeren. Dat leert het oproepingsbericht tot de aandeelhoudersvergadering.

De staatsbank gaat concreet in haar statuten inschrijven dat voor gewichtige beslissingen over de kunstcollectie - denk aan een gehele of gedeeltelijke verkoop - een bijzonder meerderheid van 95 procent van de stemmen op een aandeelhoudersvergadering nodig is. Dat waarborgt dat de kunstcollectie ‘veilig’ is, zelfs als de meerderheid van het kapitaal van de bank in andere handen zou belanden, tenminste zolang de staat nog 5 procent van de aandelen bezit. Belfius gaat ook het engagement aan om de collectie verder uit te breiden.

De exacte waarde van de kunstcollectie is niet bekend. Volgens kunstkenners gaat het om een paar honderd miljoen euro.

De goedkeuring van die verankering is normaal geen probleem: de overheid is via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) de enige aandeelhouder van Belfius sinds de bank in 2011 uit de omvallende Dexia-groep werd gered.

Privatisering

Naar aanleiding van de plannen om de bank gedeeltelijk te privatiseren is besloten de kunstcollectie te verankeren. Enkele museumdirecteurs en politici hebben daarover in juni vorig jaar aan de alarmbel getrokken. Ook eind 2012 was er al eens hevige commotie, toen Belfius opperde een deel van zijn kunstcollectie te willen verkopen om met de opbrengst zijn kapitaalbasis te verstevigen.

Het voorstel om de kunstcollectie via de statuten te verankeren is er gekomen na overleg met de federale regering en met de ministers van Cultuur van de Vlaamse en de Waalse Gemeenschap. Een ander scenario dat voorlag, was de kunstcollectie onderbrengen in een private stichting. Maar dat bleek te omslachtig en te duur. Alle kunstwerken zouden geschat moeten worden en er zou een apart werkingsbudget voor de collectie moeten komen. Nu neemt Belfius dat voor zijn rekening via de algemene werkingskosten.

Magritte

De kunstcollectie van Belfius is het resultaat van de verzameling die Paribas Bank België, het Gemeentekrediet en Bacob Bank - drie banken die in Belfius zijn opgegaan - hadden opgebouwd. In de collectie van Paribas België lag de klemtoon op oude meesters uit de 16de tot 18de eeuw, in die van het Gemeentekrediet op Belgische kunst vanaf 1860 en die van Bacob op hedendaagse kunst. De collectie bevat werken van onder anderen Rubens, Pourbus, Ensor, Magritte, Raveel, Fabre en Rinus Van de Velde. Vorig jaar kocht de bank nog een werk van Michaël Borremans.