Belgen niet aan het feest op Golden Globes

'Girl' viel naast de prijzen, 'Bohemian Rhapsody' en 'Green Book' domineerden de Amerikaanse film- en televisieprijzen.

Met 'Girl' maakte voor het eerst een Belgische film kans op een Golden Globe. Maar zoals verwacht haalde regisseur Lukas Dhont het podium niet in Los Angeles. 'Girl' legde zondagavond in de categorie beste niet-Engelstalige film de duimen voor Alfonso Cuarons meesterwerk 'Roma'. De Netflix-film over de jonge huishoudster van een doktersgezin in Mexico City won ook in de categorie beste regie.

Ook de andere 'Belgische' genomineerden vielen niet in de prijzen. Timothée Chalamet maakte kans op de prijs voor beste bijrol in 'Beautiful Boy' van Felix van Groeningen. Jakob Verbruggens 'The Alienist' kon geen van zijn twee nominaties (beste tv-serie en beste acteur in een tv-serie) binnenrijven. Het zesde en laatste seizoen van 'The Americans' won de Golden Globe voor beste reeks.

De winnaars van de Golden Globes worden gekozen door de 88 leden van de Hollywood Foreign Press Association. De uitreiking zet vaak de toon voor de Oscars, die eind februari uitgedeeld worden. Als de Academy-jury zich laat inspireren door de Golden Globes, ziet het er niet goed uit voor Lady Gaga. Het vooraf tot grote favoriet bestempelde 'A Star is Born', dat vijf keer was genomineerd, won alleen de prijs voor beste song. Die werd gezongen door de Amerikaanse zangeres en tevens hoofdrolspeelster van 'A Star is Born'.

Racistisch

Wel aan het feest waren de makers van de nochtans matige biopic 'Bohemian Rhapsody'. De film over leven en werk van Freddie Mercury, geregisseerd door Bryan Singer en Dexter Fletcher, haalde het in de categorie beste drama van grote kanshebbers 'A Star Is Born' (Bradley Cooper) en 'BlacKkKlansman' (Spike Lee).