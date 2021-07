Belgen willen in Cannes profiteren van Amerikaanse afwezigheid

Vijf blikvangers van Cannes

Benedetta (Paul Verhoeven)

Elk festival hoopt op zijn minst op één schandaalfilm, en de grootste kanshebber dit jaar is de Hollandse eeuwige kwajongen Paul Verhoeven. Vijf jaar na zijn verkrachtingsparabel ‘Elle’ is hij terug met het waargebeurde verhaal van een 17de-eeuwse non (rol van de Brusselse actrice Virginie Efira) die geplaagd wordt door religieuze en erotische visioenen.

Les Olympiades, Paris 13e (Jacques Audiard)

In 2015 won Jacques Audiard de Gouden Palm met ‘Dheepan’, dit keer brengt de Franse filmmaker een romantisch drama in zwart-wit mee over de vriendschap (en soms meer) tussen drie meisjes en een jongen in Parijs.

Les intranquilles (Joachim Lafosse)

De Brusselse cineast Joachim Lafosse mag voor de vierde keer naar Cannes en zit voor het eerst in de competitie. Zijn intimistisch drama over een gelukkig en artistiek gezin (vader, moeder, zoon) dat moet afrekenen met mentale gezondheidsproblemen is bijzonder.

The French Dispatch (Wes Anderson)

De redactie van een Amerikaanse krant in een fictief Frans stadje in de 20ste eeuw. Dat is de setting voor een collectie verhalen over allerlei personages. Regisseur Wes Anderson (‘The Grand Budapest Hotel’) heeft beloofd dat veel van zijn bekende acteurs (Bill Murray, Elisabeth Moss, Tilda Swinton,…) zullen meereizen naar Cannes.

Titane (Julia Ducournau)