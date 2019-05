Belgisch-Franse schrijver François Weyergans overleden

Weyergans kaapte in 2005 de prestigieuze Prix Goncourt weg voor de neus van Michel Houellebecq.

Weyergans, het kind van een Belgische vader en een Franse moeder, overleed maandag in Parijs. Hij werd 77. Dat heeft de Académie française, waarvan Weyergans lid was, laten weten.

Onder invloed van zijn vader trok de in Etterbeek geboren Weyergans na het afronden van het middelbaar onderwijs en een afgebroken studie Romaanse filologie naar Parijs om daar film te gaan studeren aan het prestigieuze Institut des Hautes Etudes Cinématographique (IDHEC) in Parijs. Al snel wist hij met succes zijn artikelen over films te slijten aan het gezaghebbende cinematografische tijdschrift 'Cahiers du Cinéma'.

Na zijn afstuderen maakte Weyergans zelf twee speelfilms die een beperkt succes waren. Zo was er 'Couleur Chair' waarvoor hij in 1978 beroemdheden als Dennis Hopper en Bianca Jagger wist te strikken.

Het leven als zelfstandig filmmaker beviel hem echter matig. Hij ergerde zich aan de eindeloze zoektocht naar financiers die onontbeerlijk waren voor de realisatie van de kostbare films. Ook stoorde hij zich mateloos aan de veelheid aan tijd die het maken van een film in beslag neemt. Het stortte hem in een crisis waarin hij in contact kwam met de psychoanalyticus Jacques Lacan.

Woody Allen

Hij begon romans te schrijven aan een verschroeiend hoog tempo van twee per jaar. De psychoanalyse, muziek, vrouwen, seks en reizen waren terugkerende thema's in zijn autobiografisch getinte boekenn. Het leverde hem in Frankrijk de bijnaam 'De Belgische Woody Allen' op.