Belgische film 'Un monde' op shortlist Oscars

Het knappe speelplaatsdrama van de cineaste uit Brussel, in het Engels uitgebracht als 'Playground', neemt het in de competitie Beste Buitenlandse Film op tegen veertien andere titels. Tweeënnegentig landen stuurden een film in. Enkele stevige kleppers haalden de shortlist. Geduchte concurrenten voor een nominatie zijn Noorwegen ('The worst person in the world'), Japan ('Drive My Car'), Italië ('The hand of God' van Paolo Sorrentino) en Iran ('A Hero' van de regisseur van 'A Seperation', winnaar in 2012).