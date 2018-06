Belgische miljonair Lagrange veilt deel collectie bij Sotheby's

De uit België afkomstige hefboomfondskoning Pierre Lagrange veilt bij Sotheby's een collectie van 86 stukken die vervaardigd werden door het iconische Londense modehuis Huntsman. Het verband is niet toevallig: Lagrange is sinds 2016 eigenaar van Huntsman.

Lagrange is vooral bekend van het Britse hefboomfonds GLG dat hij in 1995 samen met twee zakenpartners, die de twee andere letters van de naam leverden, boven de doopvont hield. Sinds 2010 is GLG een onderdeel van de eveneens Britse MAN Group. Eind vorig jaar had MAN GLG 35 miljard dollar (30 miljard euro) onder beheer, waardoor het een van de grootste hefboomfondsen ter wereld is.

Zijn activiteiten in de City legden Lagrange geen windeieren. De juiste omvang van zijn vermogen is niet bekend, maar de man staat bekend als multimiljonair. In de editie 2017 van de Sunday Times Rich List staat hij bij de Britse hefboomfondsmanagers op de 26ste plaats met een geschat vermogen van 237 miljoen pond (271 miljoen euro).

Schermvullende weergave De Belg Pierre Lagrange werd rijk in de wereld van de hefboomfondsen. ©Emy Elleboog

Lagrange besteedt een deel van zijn vermogen aan onder meer hedendaagse kunst, meubels, oldtimers en motorfietsen. Hij staat bekend als een verzamelaar met een fijne neus en een passie voor mode. Zo kocht hij in 2016 zijn favoriete kledingzaak, het 169 jaar oude modehuis Huntsman of Savile Row.

Churchill

Huntsman verwierf een iconische status als leverancier van het Britse hof en van tal van beroemde figuren uit de politiek, zoals Winston Churchill, en de wereld van de kunst, onder wie Marlene Dietrich, Bing Crosby, Paul Newman en Gregory Peck.

Lagrange is door zijn verzamelingen tevens een groot kenner van de veilingwereld. Die kennis etaleert hij nu door de handen in elkaar te slaan met Sotheby's en tot en met vandaag een collectie van 86 Huntsman-stukken online te verkopen. Het gaat zowel om voorwerpen uit zijn eigen collectie als gelegenheidsbestellingen van nieuwe stukken. Lagrange geldt als curator van de verkoop.

Bij de duurste voorwerpen loopt het minimumbod op tot 37.000 pond. De collectie is zeer gevarieerd, van een wandelstok over drinkbekers en zijden pyama's tot een draagbare minibibliotheek en een humidor. Er is zelfs een biljarttafel met laken in tweedmotief bij, net als een Harley Davidson Crossbone 1600cc met tweed zadeltassen en een vintage elektrische motor.