Belgische popmaestro orkestreert eigen comeback...

Paul ‘Stromae’ Van Haver (36) is een meester in het bespelen van de media. Vorige week was er, na acht jaar bijna-radiostilte, de verrassende aankondiging van twee Belgische festivaloptredens.

Nieuwe muziek zou volgen, maar wanneer? Zijn creatieve label Mosaert op de Brusselse Louizalaan hield de lippen stijf op elkaar. Ook de platenfirma’s die de Belgische popmaestro voor zijn eerste twee albums en live-dvd vertegenwoordigden, tastten in het duister.

‘De enige die weet of en wanneer Stromae met nieuw werk komt, is Stromae zelf’, klonk het vorige week in de Vlaamse muziekwereld. Dat werd vrijdag, op de dag dat een andere grote Europese artiest, de Britse Adele, haar comeback maakte.

De videoclip van 'Santé'.

Op het nummer ‘Défiler’ na, dat in 2018 was bedoeld als de soundtrack bij de modeshow van zijn kledingmerk Mosaert, is ‘Santé’ zijn eerste volwaardige single sinds de mondiale doorbraak met ‘Racine Carrée’ in 2013. De ‘million-selling combination of Michael Jackson and Jacques Brel’, zoals The New York Times hem in een lofzang noemde, werd toen een reus in de internationale muziekwereld. De opgang was in 2009 begonnen met ‘Alors on dance’. Achter de schijnbaar banale beat ging een fatalistisch anticrisislied schuil. Op ‘Racine Carrée’ stonden opnieuw vrolijke nummers met een dubbele bodem, maar waren de vertellingen persoonlijker. Hij zong over zijn falingen op amoureus vlak (‘Formidable’), het gemis van zijn vader die hij als kind zelden zag en omkwam in de Rwandese genocide (‘Papaoutai’) en racisme (‘Bâtard’).

De hele wereld wilde een stukje van de zanger uit Brussel. Een intensieve wereldtournee van twee jaar bracht zijn Franstalige eurodance onder andere op het Amerikaanse Coachella Festival. In de herfst van 2015 was de New Yorkse poptempel Madison Square Garden het eindstation. Zelfs toenmalig premier Charles Michel en buitenlandminister Didier Reynders zaten in de uitverkochte zaal. Acht jaar nadat hij hamburgers had staan bakken in de Quick om zijn filmstudies te betalen was Stromae Belgiës belangrijkste exportproduct.

Toen de zaallichten van die historische show in New York uitgingen, doofde ook het licht bij de zanger. Hij kampte naar verluidt met uitputtingsverschijnselen. Hij annuleerde een tournee in Afrika na een slechte reactie op een antimalariamiddel. Later getuigde hij over de hallucinaties en 'krankzinnigheid' die het middel hadden uitgelokt, en de aanhoudende angstaanvallen. Het is niet duidelijk of hij om die reden van het podium verdween. Maar in de daarop volgende jaren deed hij van alles, behalve muziek maken.

In die muzikale stiltejaren amuseerde hij zich met de modeactiviteiten van zijn label 'Mosaert'. Daarmee brengt hij een keer per jaar een ecologische kledinglijn uit. Paul – niet Stromae - staat er ten dienste van zijn vrouw Coralie, met wie hij een zoontje heeft, zijn broer Luc en andere creatievelingen van het label. En dat voelt goed. Minder druk, meer mentaal comfort.

Muzikale ideeën

Een half jaar geleden gaven Paul, zijn vrouw en zijn broer een interview aan het magazine Sabato over hun ontwerp van de eerste elektrische Mini voor BMW. Toen waren de contouren van het gesprek duidelijk afgebakend: geen vragen over muziek, geen foto's van Paul zonder zijn posse. Stromae liet toch in zijn kaarten kijken. Corona was niet inspirerend geweest, bekende hij, maar een jaar ver in de crisis begonnen de ideeën te komen.

In het nieuwe, net geloste nummer klinkt de Brusselse zanger bekend: een zuiders ritme, een elektrobeat en een tekst vol woordspelingen. Het liedje is een ode aan de diversiteit en aan mensen die in de luwte van de samenleving belangrijk werk verrichten. Denk sinds de coronacrisis aan het zorgpersoneel, maar ook aan poetshulpen, even vriendelijke als onderbetaalde barmedewerkers die erop toezien dat we in comfortabele omstandigheden op café kunnen of toiletpersoneel dat voor onze hygiëne instaat op buitensporig wilde feestnachten. ‘Arlette, arrête, toi, la fête, tu la passes aux toilettes.’