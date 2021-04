Biograaf Philip Roth beschuldigd van #MeToo-praktijken

De biograaf van wijlen Philip Roth is in opspraak gekomen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Amerikaanse uitgever staakt de verdere distributie van zijn pas verschenen boek over de Amerikaanse schrijver. De Nederlandse vertaling blijft in de winkel liggen. ‘We staan achter de inhoud’, luidt het bij De Bezige Bij.

De Engelstalige versie van de biografie van Philip Roth (1933-2018) verscheen twee weken geleden. Zondag werd de auteur Blake Bailey, die door Roth werd aangeduid en toegang kreeg tot zijn persoonlijk archief, in een blog beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de jaren 90. Bailey zou toen als docent meerdere vrouwelijke studenten seksueel hebben geïntimideerd of misbruikt.

De 57-jarige auteur ontkent de aantijgingen. Toch volstonden de getuigenissen voor zijn Amerikaanse uitgever om tijdelijk te stoppen met de distributie van het boek, in afwachting van nieuwe informatie. De biografie wordt niet uit de handel gehaald. Er worden alleen geen nieuwe exemplaren geleverd aan de verkooppunten.

Het boek verscheen donderdag ook in een Nederlandse vertaling. Uitgever De Bezige Bij besliste de levering aan de boekhandels niet te staken. ‘Wij zijn ons terdege bewust van de complexiteit en pijn in een dergelijke gevoelige kwestie rondom seksueel misbruik. Dat neemt niet weg dat De Bezige Bij achter de inhoud staat van deze biografie over het leven en het werk van onze fondsauteur Philip Roth’, klinkt het in een persbericht.

Honderd uur

Blake Bailey sprak tussen 2012 en zijn overlijden in 2018 ruim 100 uur met de Amerikaanse schrijver over zijn jeugd in een Joods gezin uit de arbeidersklasse, zijn tumultueuze liefdesleven en zijn 31 boeken. Daarnaast interviewde hij zowat 150 vrienden, geliefden, collega’s en concurrenten van Roth. Hij recupereerde ook 50 uur aan interviews die de schrijver had gegeven aan zijn voorganger, die om onduidelijke redenen uit het project was gestapt.

Schermvullende weergave Blake Bailey zou zich in de jaren 90 schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie tegenover vrouwelijke studenten. ©Mary Brinkmeyer

Het resultaat van zijn jarenlange onderzoek is een turf van meer dan duizend bladzijden. De uitstekende schrijversbiografie duikt diep in het oeuvre van de literaire reus. Wie weinig van hem las, voelt het aanhoudend kriebelen om in zijn veelhoekige oeuvre te duiken. Wie veel las, wil het haast allemaal herlezen.

De ironie wil dat Bailey ook grote aandacht besteedt aan de vrijpostige omgang van Roth met vrouwen.

De lezer krijgt veel duiding bij de dunne lijn tussen fictie en realiteit die Roth bewandelde in zijn werk. Roth was volgens velen in de kern een autobiografische schrijver. Zelf ontkende hij dat graag, al schiep hij ook graag verwarring door zijn romans vol te stoppen met fictieve alter ego’s die sterk op hem leken.

Rehabiliteren

De ironie wil dat Bailey ook grote aandacht besteedt aan de vrijpostige omgang van Roth met vrouwen. De schrijver van klassiekers als ‘Sabbath’s Theater’ en ‘The Plot Against America’ stond bekend als een notoir rokkenjager. In zijn twee turbulente huwelijken was hij niet bepaald monogaam. In het boek passeert een opzienbarend aantal vrouwen met wie de schrijver de lakens deelde.

‘Ik wil niet dat je me rehabiliteert’, zei Roth in een van zijn eerste gesprekken met Bailey. ‘Maak me gewoon interessant.’ Gerehabiliteerd wordt hij zeker niet in deze biografie. Afwachten hoe het zijn biograaf verder vergaat. En wat er met zijn boek gebeurt na de eerste druk.