‘Black Woodstock’, een roos die door het beton kwam

Een energieke muziekdocumentaire wekt voor het eerst het Harlem Cultural Festival tot leven. Op 150 kilometer van Woodstock had zwart Amerika in de zomer van 1969 zijn eigen bevrijdingsfestival.

De zomer van 1969 was een van de meest memorabele uit de naoorlogse geschiedenis. De Amerikaanse astronaut Neil Armstrong zette als eerste mens ooit een voet op de maan. In Woodstock bereikten het flowerpowertijdperk en de tegencultuur een hoogtepunt. Minder bekend is dat die zomer zo’n 300.000 zwarte Amerikanen - verdeeld over zes concertnamiddagen - in een park in Manhattan het Harlem Cultural Festival bijwoonden. Toonaangevende zwarte artiesten als B.B. King, Sly & The Family Stone, Nina Simone, Stevie Wonder en Mavis Staples traden er op. De jonge dominee Jesse Jackson sprak de bezoekers toe over Martin Luther King, van wiens moord hij een jaar eerder getuige was.

De trailer van 'Summer of Soul' van Questlove, de drummer van hiphopband The Roots.

Het Harlem Cultural Festival was voor de culturele emancipatie van zwarten over de hele wereld even belangrijk als Woodstock. Toch kreeg het muziekfestival nooit dezelfde weerklank. Er bestonden opnames van, maar televisieproducenten lagen na het commerciële uitmelken van de ‘grote broer’ niet wakker van een film over ‘Black Woodstock’. Bijna een halve eeuw bleef ruim 400 uur aan uniek historisch beeldmateriaal op de plank liggen. In 2017 werden de opnames aangeboden aan Ahmir Khalib ‘Questlove’ Thompson, de bandleider en drummer van de hiphopband The Roots. ‘Al mijn idolen op één festival: waarom wist ik dit niet?’, vroeg hij zich af toen hij zich aan de visie van het beeldmateriaal zette. De ondertitel ‘When the Revolution Could Not be Televised’ is een knipoog naar die onbegrijpelijke stilte.

Thompson interviewde bezoekers van toen en enkele nog levende artiesten, zoals Stevie Wonder, Gladys Knight en leden van The 5th Dimension, over de impact van de concertnamiddagen in het Mount Morris Park op hun latere levens. Zijn documentaire - een regiedebuut - is een lust voor het oog en het oor. Voor beeldmateriaal dat bijna vijf decennia stof lag te vergaren is de kwaliteit uitstekend. De levenslustige zwarte bevrijdingsdrang spat van elk optreden af.

Heroïne en Vietnam

‘Summer of Soul’ trapt af met unieke beelden van de 19-jarige Stevie Wonder achter een drumstel, terwijl de eerste rijen zich onder paraplu’s verschansen voor een plensbui. Wat later hoor je de wonderbaarlijke gospel van de Staple Singers en krijg je een krop in de keel als Mavis Staples vertelt hoe haar vader 10 dollarcent per dag verdiende als katoenplukker in Mississippi. Sly & The Family Stone bouwden een uitbundig zwart volksfeest. David Ruffin, een jaar eerder uit The Temptations gestapt, bracht een verrukkelijke versie van ‘My Girl’. Nina Simone reciteerde een burgerrechtengedicht: ‘Are you ready to smash white things, to burn buildings? Are you ready to build black things?’

‘Summer of Soul’ is meer dan een concertfilm. Regisseur Questlove plaatst het Harlem Cultural Festival met verve in de tijd van toen. Je leert hoe 1969 een keerpunt was voor de zwarte identiteit. ‘Het festival was als een roos die door beton kwam’, zegt een bezoeker. 1969 was nog altijd het jaar waarin een zwarte in de krant een ‘negro’ werd genoemd - iets waarin na ‘Black Woodstock’ verandering zou komen. Het was de periode waarin het voor het Amerikaanse leger van kwaad naar erger ging in Vietnam. In die oorlog speelden zwarte soldaten allerminst een bijrol. Bijna een op de vier soldaten in de jungle was zwart. Terwijl ze aan de andere kant van de wereld voor hun land vochten, werd thuis de burgerrechtenvoorvechter Dr. Martin Luther King vermoord.

De protesten die daarna volgden in Harlem en op andere plaatsen in Amerika, werden met geweld neergeslagen. Uit die frustratie en het algemene onbehagen over de achterstelling van zwarten vloeide in Harlem een ontregelende heroïne-epidemie voort. De security op het Harlem Cultural Festival was in handen van leden van de militante Black Panther-beweging, terwijl op enkele straten van het park een rechtszaak tegen enkele Black Panthers plaatsvond. Ingrediënten op overschot voor een explosieve zomer. Toch liet de Republikeinse burgemeester van New York de concertnamiddagen plaatsvinden. Hij hoopte dat de mensen niet gingen rebelleren als ze konden feesten en dansen.

Dat laatste deden ze. Omdat de gospel hun pijn verklankte. De euforie rond de maanlanding bereikte het festivalpark nauwelijks. We zien hoe een blanke televisiereporter reacties bij bezoekers probeert los te weken. ‘Mij interesseert het niet’, zegt iemand. ‘Met al dat geld hadden we hier in Harlem veel zwarte monden kunnen voeden.’

Drummer Questlove debuteert als regisseur met een feest van een documentaire, die met de heropflakkering van het zwart bewustzijn door de Black Lives Matter-beweging relevanter dan ooit is. Hij kreeg trouwens de smaak van het filmen te pakken. Zijn volgende project wordt een documentaire over Sly Stone: de meest hippie-esque van alle zwarte sixtieshelden.