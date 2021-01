Bozar is nog niet klaar met puinruimen

De cultuurtempel Bozar zet alle zeilen bij om verdere schade te vermijden na de dakbrand van begin deze week. Bericht tussen vallende waterdruppels en vanuit een gehavend concertorgel.

'U ziet: het gaat elke dag een beetje beter. Gisteren was hier geen licht.' We stappen met Stéphane Vanreppelen over elektriciteitskabels en langs emmers door een halfverduisterde gang die als schakel dient tussen de zuidelijke expositieflank van Bozar en de Henry Le Boeufzaal. Om de hoek lopen we ei zo na tegen een staande lamp aan. 'Ik was te snel. Iemand heeft hier een lichtspot geplaatst', grijnst de technisch directeur van het kunstencentrum.

Vanreppelen was maandagnamiddag als een van de weinigen in het gebouw aanwezig toen in technische kasten van het dak een hevige brand uitbrak. Vier dagen later mogen enkele journalisten de schade komen inspecteren. En die is groot. Het tentoonstellingsparcours aan de Koningsstraat en de Henry Le Boeufzaal zijn geraakt. Er is de voorbije dagen hard gewerkt om het dak te dichten. Dat het vuur hevig woedde is te zien aan het zwartgeblakerde hout en het verschroeide en gebogen metaal van de dakdelen die nog niet werden dichtgemaakt met waterwerende bescherming.

Op een van de getroffen balkons in de concertzaal druppelt uit een rookmelder aan het plafond water naar beneden.

In de concertzaal is de schade het zichtbaarst. En hoorbaar. Op een van de getroffen balkons druppelt uit een rookmelder aan het plafond water naar beneden. Blus- of regenwater. Overal staan emmers om water op te vangen. Het geluid van vallende druppels echoot door de art-decoruimte.

In enkele loges op de eerste verdieping zijn hele stukken plafond naar beneden gekomen door de waterdruk. Dat is niet het ergste, zegt Vanreppelen terwijl hij zijn hand laat glijden over het zachte hout van een van de geluidswerende deuren die de balkons scheiden van de foyer en de vele rondgangen van de cultuurtempel. 'Deze deuren zijn pas vijf jaar geleden geplaatst (ter vervanging van de originele deuren van architect Victor Horta, red.). Ik hoop dat we ze niet moeten vervangen. (blaast) Dat weten we pas wanneer alles helemaal opgedroogd is.'

De parterre van de 90 jaar oude art-decozaal is gelukkig niet beschadigd. Ook de grote scène niet. Daar wacht Jérôme Giersé, de muziekdirecteur van het kunstencentrum, ons met gekwelde blik op. De organist toont de verwoestingen aan het concertorgel dat het podium al bijna 100 jaar domineert. Het instrument met 4.200 pijpen en vier klavieren was pas vier jaar geleden gerestaureerd nadat het originele orgel van architect Victor Horta al een keer beschadigd was door een brand.

Schermvullende weergave Een van de beschadigde balkons in de Henry Le Boeufzaal. ©yannick Sas/Bozar

De waterinsijpeling door deze brand heeft het orgel opnieuw onbruikbaar gemaakt. Aan de buitenkant is de waterschade niet zichtbaar, binnenin wel. Giersé blaast door een pijp. We horen een dof geluid. Ook het schapenleer dat het instrument winddicht moet maken liep averij op. Zeker vijf blaasbalgen zijn geraakt.

Het interieur van het concertorgel zal helemaal uit elkaar worden gehaald. De klavieren en elektronische componenten werden de ochtend na de brand als eerste weggehaald. De orgelpijpen zijn volgende week aan de beurt. Over de herstelduur kan Giersé nog niets zeggen. 'We zitten nog wel even in de analysefase, vrees ik. De schade is enorm.'

De Henry Le Boeufzaal is niet compleet zonder het orgel, en omgekeerd. Muziekdirecteur Jérôme Giersé

Zonder orgel is de Henry Le Boeufzaal niet helemaal zichzelf meer. Architect Horta ontwierp de twee als communicerende vaten. 'De zaal is niet compleet zonder het orgel, en omgekeerd', zegt Giersé. De symbolische schade is dus minstens even groot als de materiële. Een geluk bij een ongeluk is dat door de pandemie wellicht nog een hele tijd geen activiteiten zijn toegestaan in de gehavende concertzaal.

Creatieve oplossingen

Het kunstencentrum buigt zich dit weekend over de gevolgen voor het tentoonstellingsprogramma. De noordelijke vleugel is niet geraakt en gaat dinsdag wellicht weer open. Het circuit aan de getroffen kant moet tegen dan helemaal waterdicht zijn gemaakt.

In enkele expositieruimtes is ook bepleistering naar beneden gekomen. De renovatie van het dak kan zeker een jaar duren. Of er vastgelegde expo's geannuleerd zullen worden? Dat is niet gezegd. 'We zijn bij Bozar altijd creatief geweest bij het zoeken naar oplossingen. Dit is een groot gebouw, met oneindig veel uitwijkmogelijkheden', zegt Vanreppelen.

Schermvullende weergave Hier ontstond de dakbrand in Bozar. ©BELGA

Over de oorzaak van de dakbrand bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket heeft een onderzoek ingesteld. Hoeveel de kosten bedragen en wie de kosten voor zijn rekening neemt, is op dit moment niet duidelijk. De brand komt erg ongelegen voor het grootste kunstencentrum van ons land. In 2020 daalden de inkomsten met 7 miljoen euro door de coronacrisis.

De aanstelling van een nieuwe CEO blijft ook aanslepen. Voogdijminister Sophie Wilmès (MR) clashte twee weken geleden over de kwestie met de socialisten. Zij verkiest de Zwitser Christian Longchamp aan het hoofd van Bozar, terwijl vooral de PS zou vasthouden aan de huidige CEO Paul Dujardin. Die ligt moeilijk bij een deel van het personeel.