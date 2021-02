Bozar schuift CEO Dujardin aan de kant

Paul Dujardin is niet langer CEO van Bozar. Dat heeft de raad van bestuur vrijdag beslist. Hij blijft wel aan boord en mag zich toeleggen op de relaties van het kunstencentrum met de Europese instellingen.

De positie van Paul Dujardin, die Bozar sinds 2002 leidt, was onhoudbaar geworden. De vakbonden sturen al anderhalf jaar aan op het ontslag van de 57-jarige Brusselaar, omdat ze zijn manier van besturen te autoritair vinden. Deze week drongen ze opnieuw aan op zijn vertrek. De CEO was door de afhandeling van de dakbrand drie weken geleden een ‘gevaar voor het huis’ geworden, schrijft het gemeenschappelijk vakbondsfront in een brief die De Tijd kon inkijken.

Ook het politieke draagvlak voor Dujardin is zoek. Verleden week vernietigde voogdijminister Sophie Wilmès (MR) de lopende procedure voor een nieuwe CEO. Nadat de kandidaat van haar voorkeur, de Zwitser Christian Longchamp, zich had teruggetrokken, bleef Dujardin nog als enige kandidaat over.

Elegante exit

De raad van bestuur gunt Dujardin een elegante exit: hij blijft zeker tot het einde van dit jaar aan boord als financieel adviseur voor Europese projecten. Europa was de jongste jaren een van de speerpunten van Dujardins beleid. Hij krijgt ook een mandaat om het eeuwfeest van Bozar voor te bereiden. In 2022 viert de cultuurtempel zijn honderdste verjaardag.