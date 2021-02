Bozar zoekt geld via crowdfunding

De cultuurtempel Bozar start een fondsenwerving bij burgers om zijn eigen precaire financiële situatie onder de aandacht te brengen. 'De brand is een bijkomende uitdaging in al zeer moeilijke financiële tijden', luidt het.

De brand van twee weken geleden beschadigde het dak en het interieur en het orgel van de Henry Le Boeufzaal. Maar er is ook indirecte schade. Een aantal tentoonstellingen is stopgezet. Dat leidt tot minder ticketinkomsten, maar ook tot minder evenementen en partnerinkomsten. Die schade komt boven op de gederfde inkomsten door de coronacrisis. Door de lockdowns zag de cultuurtempel 7 miljoen euro aan verwachte inkomsten - ticketing maar ook zaalhuur - verdampen. 'Dat maakt dat de dagelijkse werking en de toekomst van Bozar onder enorme druk komen te staan', klinkt het in een persbericht.