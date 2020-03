Brussel verbiedt concerten met meer dan 1.000 personen

Eerder dinsdag gaf de federale regering een advies rond grote evenementen. Premier Sophie Wilmès (MR) wil dat indoorevenementen met meer dan 1.000 toeschouwers geschrapt worden. Het Brussels Gewest volgt als eerste het advies. Het verbod gaat vanaf woensdag in en duurt al zeker tot 31 maart. Het zou betekenen dat al minstens 9 shows in Vorst Nationaal worden geschrapt. Ook in de Ancienne Belgique staan een aantal grote zaalconcerten geprogrammeerd. Het concert van jazzdrummer Chick Corea, woensdag in Bozar, komt eveneens in gevaar.