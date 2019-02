Catherine de Zegher is niet langer museumbaas in Gent

Catherine de Zegher was in maart vorig jaar tijdelijk geschorst bij het MSK in Gent na de zaak-Toporovski. Die draaide rond de bruikleen van kunstvoorwerpen uit de Russische avant-garde. Nadat het museum werken uit de verzameling van twee Russische collectioneurs had tentoongesteld, was grote twijfel ontstaan over de authentiteit ervan. De werken werden in beslag genomen en Catherine de Zegher werd als directrice tijdelijk op non-actief geplaatst, in afwachting van een interne tuchtprocedure en een onderzoek door Ernst & Young.