Catherine de Zegher krijgt steun kunstprofessionals

In een open brief spreken 63 nationale en internationale kunstprofessionals hun steun uit voor Catherine de Zegher. De directrice van het MSK is al zeven maanden geschorst.

Flashback naar 7 maart van dit jaar. Toen besliste het Autonoom Gemeentebedrijf - Kunsten en Design van de stad Gent om Catherine de Zegher te schorsen als directrice van het Museum voor Schone Kunsten (MSK). Haar positie was onhoudbaar door de commotie die was ontstaan na het tentoonstellen van 24 Russische avant-gardewerken uit de collectie van de Russische verzamelaar Igor Toporovski.

‘Zolang niet is beslecht of de werken al dan niet vals zijn, blijven de beschuldigingen bestaan’, Open brief

Die zouden vals zijn, berichtten vooral De Standaard en de Engelstalige website The Art Newspaper. De Zegher werd slecht bestuur verweten. Ze zou de autenticiteit onvoldoende hebben onderzocht.

Sinds de schorsing is het relatief stil. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de affaire, naast een interne audit naar het functioneren van De Zegher.

Tuymans

In een open brief nemen 63 binnen- en buitenlandse kunstenaars, curatoren en museumdirecteuren het nu op voor de geschorste museumdirecteur. Het gaat onder meer om de schilder Luc Tuymans, Bozar-CEO Paul Dujardin en Ann De Meester, de directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. De ondertekenaars wijzen erop dat er nooit bewijzen zijn geleverd dat de werken uit de collectie van Toporovski vals zijn. Ze hekelen verder de stilstand in het onderzoek, vooral naar de echtheid van de werken.

‘Zolang niet is beslecht of de werken al dan niet vals zijn, blijven de beschuldigingen bestaan’, schrijven ze. 'Er lijkt ook geen oplossing in zicht.'