Centre Pompidou opent dependance in Sjanghai

Na Malaga en Brussel opent het Centre Pompidou voor het eerst een bijhuis buiten Europa. Wat heeft Parijs in de Chinese miljoenenstad Sjanghai te zoeken? Nog meer kunsttoeristen voor de lichtstad.

Onder het toeziend oog van de Franse president Emmanuel Macron, die op staatsbezoek in China is, nam het Centre Pompidou dinsdag zijn intrek in het West Bund Museum in Sjanghai. Het Parijse museum betrekt de komende vijf jaar drie galerieruimtes in het gebouw in glas en beton van de Britse architect David Chipperfield aan de rivier Huangpu. Er komen drie semipermanente tentoonstellingsparcours en twee tijdelijke expo’s per jaar.

Sjanghai is de eerste vestiging van Centre Pompidou buiten Europa. Het model doet denken aan de bijhuizen van het Parijse museum in Malaga en Brussel. Ook daar vonden de Parijzenaars onderdak in een bestaand gebouw dat gerenoveerd werd of, zoals het Citroën-gebouw in Brussel, nog verbouwd moet worden.

Pompidou koos Sjanghai in de eerste plaats omdat de metropool met 24 miljoen inwoners een gigantische vitrine voor zijn eigen hedendaagse kunstverzameling is op Aziatisch grondgebied. ‘Een betere naamsbekendheid van Centre Pompidou in China leidt hopelijk tot meer Chinese museumbezoekers in Parijs’, zegt topman Serge Lasvignes. Het Chinese toerisme evolueerde de jongste jaren van groepen die westerse steden aandoen voor hun traditionele kroonjuwelen - in Parijs zijn dat het Louvre en de Notre-Dame - naar jonge Chinezen die in koppel- of familiaal verband reizen, ‘en dus potentieel halt kunnen houden in Centre Pompidou’, aldus Lasvignes.