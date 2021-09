Charleroi Danse schrapt voorstelling Jan Fabre

De opvoering van 'The Fluid Force of Love' door het gezelschap Troubleyn van Jan Fabre tijdens de Biënnale Charleroi Danse is geannuleerd. Als reden wordt verwezen naar 'de druk en de scheldwoorden die dit programma omringden.'

Het nieuws van de annulering werd zaterdagavond bekendgemaakt. 'Gezien de huidige context, de druk en de scheldwoorden rond deze programmering, zijn Charleroi Danse en Troubleyn van mening dat het in het algemeen belang is om hun teams niet bloot te stellen aan potentieel geweld', aldus Annie Bozzini, directeur van Charleroi Danse. 'Er zijn bedreigingen op sociale media geweest, onder meer dat alle plaatsen zullen gekocht worden om de show voor een lege zaal te laten plaatsvinden, wat bijzonder gewelddadig is voor de artiesten. Er is ook druk uitgeoefend op het gezelschap zelf.'

De voorstelling zou op 30 oktober te zien zijn. Bozzini beteurt de beslissing, die in overleg genomen is, maar die ze persoonlijk jammer vindt. 'Deze show had de aanleiding kunnen zijn om een sereen debat op gang te brengen over de relatie tussen de choreografen en de performers. Het lijkt erop dat de tijd nog niet rijp is', zegt ze. 'We zijn geen censors of rechters. We hebben echter niet het recht om de artiesten in gevaar te brengen.'

Jan Fabre wordt verdacht van geweldpleging, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ten aanzien van twaalf werknemers, maar ook aanranding van de eerbaarheid van een persoon. Op 21 september wordt voor de correctionele rechtbank van Antwerpen de zaak tegen de kunstenaar en theatermaker ingeleid.