Chloé Zhao, opgegroeid in Peking, kingmaker in Hollywood

Chloé Zhao wint als tweede vrouwelijke regisseur - en eerste gekleurde vrouw - de Oscar voor beste regie. Dat ligt moeilijk in haar geboorteland China.

In haar dankwoord op de Oscarceremonie vertelde Chloé Zhao (39) hoe ze als kind in Peking samen met haar vader dichtbundels las. De regisseuse van grote winnaar ‘Nomadland’ citeerde uit een van die gedichten een zinnetje dat haar levensfilosofie vat: ‘People at birth are inherently good.’ Of: mensen op aarde zijn van nature goed.

‘Het lijkt misschien alsof het tegenovergestelde waar is, maar ik heb altijd goedheid gevonden in de mensen die ik over de hele wereld heb ontmoet', voegde ze eraan toe. 'Deze erkenning is voor jullie. Jullie inspireren me om door te gaan.'

De trailer van 'Nomadland'.

De Chinees-Amerikaanse is nog maar de tweede vrouw ooit die het regiebeeldje wint, meer dan tien jaar na Kathryn Bigelow voor haar Irakfilm ‘The Hurt Locker’. In de 93-jarige geschiedenis van de Oscars waren zelfs maar zeven vrouwen genomineerd: Bigelow, Zhao, Emerald Fennell (‘Promising Young Woman’) Greta Gerwig ('Lady Bird'), Sofia Coppola (‘Lost in Translation’), Jane Campion (‘The Piano’) en Lina Wertmüller (‘Seven Beauties’). Van dat lijstje is Zhao de enige gekleurde vrouw.

‘Nomadland’ is nog maar de derde film van Zhao na ‘Songs My Brothers Taught Me’ (2016) en haar doorbraakfilm ‘The Rider’ (2018). Op basis van die laatste film, die ze maakte voor het Belgisch-Amerikaanse productiehuis Caviar, vroeg Frances McDormand haar om de tanden te zetten in het gelijknamige boek waarvan de actrice de filmrechten had gekocht.

Het resultaat is een ontroerend portret van een groep oudere mensen die dakloos werden tijdens de economische crisis van 2008 en als nomaden door de VS trekken. Zhao castte verschillende echte moderne Amerikaanse nomaden uit het boek van Jessica Bruder. Ze kon ook als eerste filmregisseur draaien in een magazijn van de e-commercegigant Amazon.

Schermvullende weergave Chloé Zhao. ©Joe Pugliese / August Image

Zhao woonde tot haar 14de in Peking. Ze groeide op met Japanse strips en westerse populaire cultuur. Haar vader was directielid van een van de grootste staalbedrijven van China. Haar moeder werkte in een ziekenhuis. Toen ze 14 was, stuurden haar ouders haar naar een kostschool in het Engelse Brighton. Nadien verhuisde ze naar de Verenigde Staten, eerst om politieke wetenschappen te studeren in Massachusetts en vervolgens film in New York.

Haar succes ligt moeilijk in haar geboorteland. Sinds ‘Nomadland’ in september 2020 de Gouden Leeuw won in Venetië en zegevierde op de Golden Globes en de Bafta’s wordt de regisseuse op handen gedragen in Hollywood. Megastudio's als Disney en Universal pikten haar op. Aanvankelijk bejubelden Chinese staatmedia haar als nationale heldin. Tot een interview uit 2013 opdook waarin ze zich kritisch uitliet over China. Ze zei dat er ‘overal leugens’ waren toen ze opgroeide. ‘Veel informatie die ik ontving toen ik jonger was, was niet waar, en ik werd erg rebels tegen mijn familie en mijn achtergrond’, klonk het.

Alarmbellen

Een kritisch interview deed de alarmbellen afgaan in Peking. De Oscarshow werd in China niet uitgezonden. In Sjanghai werd een livestream van de awardshow geblokkeerd.

Het interview deed de alarmbellen afgaan in Peking. De Oscarshow werd in China niet uitgezonden. In Sjanghai werd een livestream van de awardshow tijdelijk geblokkeerd. Die was nochtans tot stand gebracht met een VPN-connectie om de internetblokkeringen van de Chinese overheid te omzeilen. Hoewel er lof was op Weibo - het Chinese Twitter - waren haar naam noch de Oscars trending op het socialemediaplatform.

De commentaarschrijver van de staatskrant Global Times tweette felicitaties, gevolgd door een serieuze waarschuwing: ‘Ze is een uitstekende regisseur. Als Chinese geboren in Peking die carrière maakt in de Verenigde Staten kunnen de gespannen banden tussen China en de VS problemen opleveren. Hopelijk wordt ze volwassener in haar omgang met die problemen.’