Chris Dercon gaat Grand Palais in Parijs leiden

De 60-jarige Dercon stapte een half jaar geleden op bij de Volksbühne in Berlijn, waar hij vanaf het begin omstreden was. In de Berlijnse theaterwereld vond men zijn profiel niet aansluiten bij dat van de jonge, linkse culturele klasse. De wat dandy cultuurmanager kwam van Tate Modern, en werd derhalve weggezet als een neoliberale cultuurmanager. De Volkbühne werd zelfs enkele dagen bezet. Dercon hield stand, maar hij vertrok enkele maanden zelf. Over die 'Kulturkampf' zei hij schertsend in een interview met De Tijd: ‘Ik was de belichaming van de angst. Zelfs Trump en de brexit waren mijn schuld.’