Cineast Loach boos op Michel over verwijt jodenhaat

Cineast Ken Loach heeft tijdens de uitreiking van een eredoctoraat aan de universiteit ULB uitgehaald naar premier Michel. Die was tegen het lintje wegens Loach’ vermeende jodenhaat.

‘Ik begrijp dat uw premier hier recht heeft gestudeerd. Waren de lessen zo slecht? Of heeft hij nooit examens gedaan? Een jurist onderzoekt de feiten voor hij conclusies trekt. Michel zou zijn uitspraak beter intrekken, want er zijn geen feiten.’

Voor de uitreiking van zijn eredoctoraat kwam Loach, een Britse linkse regisseur die furore maakte met sociaal-realistische drama’s over de Britse arbeidersklasse, terug op de controverse rond hem.

Joodse organisaties verzetten zich tegen het lintje voor Loach die jodenhaat en ontkenning van de holocaust wordt verweten. Premier Charles Michel (MR) sloot zich daar in een speech naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Israël bij aan.

Israël-criticus

Waarom stelde premier Charles Michel in zijn speech in de Grote Synagoge in Brussel geen enkele vraag over de moord door Israël op ongewapende Palestijnse burgers ken loach britse regisseur

Loach: ‘Waarom heeft Michel als jurist geen vraag gesteld over de schendingen van het internationaal recht door Israël, de illegale bezetting van Palestijns gebied, de moord op ongewapende Palestijnse burgers?’ Ondanks de kritiek van Michel en ook eigen ULB-academici hield de rector vast aan het eredoctoraat.

De regisseur, de Britse versie van de Waalse broers Dardenne, staat bekend als een hevige criticus van het optreden door de staat Israël tegen het Palestijnse volk. Dat hem ook onversneden jodenhaat verweten wordt, is vooral een gevolg van een interview op de Britse zender BBC vorig jaar. Daarin leek Loach aan te geven dat hij twijfels had over de echtheid van de shoah.

Volgens de cineast waren zijn woorden verdraaid en is ‘de Holocaust even echt als WO II’. Wat hem nog het meest kwalijk genomen wordt, is een toneelstuk in 1987, waarvan de première werd stopgezet. Het theaterstuk, dat Loach regisseerde, heeft de collaboratie tussen nazi’s en joden tijdens de shoah als thema.

Marx

Loach is al zijn hele carrière controversieel voor zijn politieke ideeën. Hij citeert graag Marx en Trotski. Hij staat ook dicht bij Labour-leider Jeremy Corbyn die in eigen rangen op grote tegenstand botst wegens een te linkse koers. Corbyn moest recent nog diep door het stof omdat hij te weinig zou doen tegen het antisemitisme binnen Labour.

België is niet het enige land waar jodenhaat een hot issue is. In een open brief waarschuwden Franse prominenten, onder wie oud-president Nicolas Sarkozy en acteur Gerard Depardieu, deze week voor de gevaren van nieuw antisemitisme door de opmars van de radicale islam.