Coldplay stopt met optreden vanwege klimaat

De Britse band Coldplay wil alleen nog klimaatneutraal touren en stopt voorlopig met optreden buiten het Verenigd Koninkrijk.

Coldplay is de komende tijd niet van plan op tournee te gaan vanwege de impact op het milieu, zo vertelt frontman Chris Martin aan de BBC. In plaats daarvan bedenkt de Britse band, die vrijdag zijn nieuwe album Everyday Life uitbrengt, een klimaatneutrale tournee. De zanger vindt dat alle muzikanten moeten nadenken over de impact op het klimaat. 'We moeten met z'n allen kijken naar wat de beste manier is waarop we ons werk kunnen doen', zei Chris Martin. 'Onze volgende tournee wordt zo milieuvriendelijk mogelijk, waarschijnlijk klimaatneutraal.'

De Britse band, bekend van megahits als 'The Scientist', 'Yellow' en 'Viva La Vida', is wel in Jordanië om zijn nieuwe dubbelalbum voor het eerst live te spelen. De band heeft daarvoor de plaat in tweeën geknipt. Het eerste deel, 'Sunset', begint donderdag tijdens zonsondergang terwijl het tweede deel 'Sunrise' vrijdag tijdens zonsopgang wordt gespeeld.

De laatste keer dat de Britten toerden, was in 2016 en 2017 met de 'A Head Full of Dreams'-tournee. Die bestond uit 122 shows op vier continenten.