Colson Whitehead schrijft Pulitzer-geschiedenis

Slechts drie auteurs deden het Colson Whitehead voor de prestigieuze Amerikaanse Pulitzer-prijs voor fictie twee keer te winnen. De Afro-Amerikaan ontvangt de onderscheiding voor zijn huiveringwekkende slavernijroman ‘De jongens van Nickel’.

In de ruim honderdjarige geschiedenis van de Pulitzer waren William Faulkner, John Updike en Booth Tarkington tot dusver de enige leden van het selecte schrijversclubje aan wie de prestigieuze onderscheiding twee keer was toegekend. Nobelprijswinnaar Updike kreeg in 1991 zijn tweede Pulitzer voor zijn Rabbit-reeks. William Faulkner ontving de Amerikaanse literatuurprijs in 1954 voor ‘Een fabel’ en acht jaar later voor zijn laatste roman ‘De rovers’.

Wat zijn de Pulitzers? De prestigieuze Pulitzer-prijzen lauweren al sinds 1917 elk jaar het beste werk van journalisten en auteurs van Amerikaanse publicaties, kranten, magazines en websites. Ze zijn een idee van de Amerikaanse krantenuitgever Joseph Pulitzer en worden toegekend door de School of Journalism van de Columbia-universiteit in New York.

In totaal zijn er 21 categorieën. De krant The New York Times gaat dit jaar met de meeste persprijzen lopen en won de meest prestigieuze onderscheiding met haar berichtgeving over Rusland. De uitreiking van de Pulitzers was enkele weken uitgesteld wegens de coronacrisis en verliep uiteindelijk online.

Colson Whitehead voegt zich bij hun gezelschap met zijn vorig jaar verschenen roman ‘De jongens van Nickel’. De 50-jarige New Yorker won zijn eerste Pulitzer in 2017 voor ‘De ondergrondse spoorweg’. Dat boek, een gitzwarte alternatieve geschiedenis van de slavernij, werd hetzelfde jaar ook al bekroond met de National Book Award. Na de vorig jaar overleden Toni Morrison was Whitehead nog maar de tweede Afro-Amerikaanse schrijver die beide trofeeën in de kast had staan.

Verbeteringsgesticht

In ‘De jongens van Nickel’ onderzoekt Whitehead het trauma waarmee de afstammelingen van de slaven zijn opgezadeld.

‘De jongens van Nickel’ bouwt voort op het onderwerp slavernij. Whitehead onderzocht het trauma waarmee de afstammelingen van de slaven zijn opgezadeld. Het decor is Nickel, een tuchtschool in Florida in de jaren 60, de tijd van de burgerrechtenbeweging. Elwood en Turner zijn twee zwarte jongens die willen ontsnappen uit het verbeteringsgesticht omdat ze er hetzelfde brute geweld moeten ondergaan als tijdens de slavernij.

De huiveringwekkende roman mengt fictie en non-fictie. Voor Nickel stond een echte school in Florida model, waar de stoffelijke overschotten van gemartelde jongemannen werden opgegraven. Elwood en Turner zijn verzonnen, sommige folterscènes niet. De onversaagdheid van beide jongens laat een diepe indruk na en de briljante finale snijdt de adem compleet af.

De Pulitzer-jury noemt het boek ‘een verwoestende verkenning van misbruik op een hervormingsschool in het Jim Crow-tijdperk in Florida, maar vooral een krachtig verhaal van menselijk doorzettingsvermogen, waardigheid en verlossing’.

America's verhalenverteller

Anders dan veel zwarte Amerikanen groeide Whitehead op in een blanke, hogeremiddenklassewereld. Zijn ouders runden in New York een rekruteringsbedrijf voor leidinggevenden. Hij ging naar een prestigieuze privéschool en werd na zijn studies aan Harvard recensent voor het hippe stadsmagazine The Village Voice.

Ondanks de vele lof van de voorbije jaren - Time zette hem vorig jaar op zijn cover als ‘America’s storyteller’ - is hij er als de dood voor in een vakje te worden geduwd, en zeker niet in dat van het literaire gezicht van de racistische geschiedenis van zijn land.