Componist John Miles overleden

De Brit is vooral bekend van 'Music', zijn hit uit 1976 die uitgroeide tot hymne van de Night of the Proms.

John Miles stierf zondag na een kort ziekbed in zijn woonplaats Newcastle. Hij werd 72. De Brit scoorde in 1976 een monsterhit met 'Music'. Dat nummer zou de hymne worden van de Night of the Proms in Antwerpen. Sinds 1985 was Miles, op twee uitzonderingen na, kind aan huis bij de concertreeks in het Sportpaleis.