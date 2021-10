Concertorganisatoren zien bezoekers afhaken

Op sommige concerten in de Ancienne Belgique in Brussel komt tot 20 procent van de ticketbezitters niet opdagen.

Niemand in de event- en cultuursector heeft een probleem met de uitbreiding van de coronapas om de vierde golf in te dijken. De hogere besmettingscijfers baren organisatoren meer zorgen. 'De twijfel slaat weer toe.'

Het Covid Safe Ticket wordt vanaf volgende week verplicht voor evenementen met meer dan 200 bezoekers. De organisatoren van culturele activiteiten of bedrijfsevenementen moeten niet fors bijsturen. Het systeem bestond al voor events vanaf 500 bezoekers. ‘Voor de producties in de grote zalen hadden de toeschouwers al een CST nodig. We moeten die regeling nu uitbreiden naar de kleinere theaterzaal. Meer is het niet’, klinkt het in deSingel in Antwerpen.

De grootste verandering is dat organisatoren van kleinere events, ongeacht het aantal bezoekers, het CST mogen vragen en mensen zonder coronapas de toegang kunnen weigeren. De bioscoopsector gaat een stap verder en verplicht de coronapas vanaf de herfstvakantie. De beslissing betekent ook het einde van de mondmaskerplicht in de bioscopen.

Veel mensen vragen of we hun ticket kunnen terugbetalen. Mike Naert Directeur concertzaal Het Depot

Voor organisatoren van concerten verandert de uitbreiding weinig. ‘Het CST heeft zijn nut bewezen voor onze sector. 100 procent veiligheid biedt het systeem niet, maar er zijn geen uitbraken op onze evenementen of bij de collega’s’, zegt Jan Van Esbroeck, de CEO van de Sportpaleisgroep.

De overkoepelende Event Confederation is blij dat scenario’s met toeschouwers in bubbels en dus halflege zalen, zoals bij eerdere golven, niet aan de orde zijn. ‘Dat zou opnieuw nefast zijn voor ons kostenstructuur’, zegt woordvoerder Bruno Schaubroeck.

Wel ticket, geen show

De situatie in de concertzalen was de voorbije maanden nog niet genormaliseerd. Overal verliep de ticketverkoop moeizaam sinds de heropening in september. De hogere besmettingscijfers vergroten de twijfel. ‘Onze mailbox stroomde de voorbije dagen vol met vragen van mensen of we hun ticket kunnen terugbetalen’, zegt Mike Naert, de directeur van concertzaal Het Depot in Leuven en de vertegenwoordiger van de muzieksector in de Crisiscel Cultuur. In zijn concertzaal slabakt de ticketverkoop nu de besmettingscijfers stijgen, en bij de meeste collega’s hoort hij hetzelfde. ‘We staan voor een lastige winter’, zegt Naert.