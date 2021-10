Consensuszoeker en tentoonstellingsmaker gaat Bozar leiden

Met Sophie Lauwers komt een consensuszoeker en ervaren tentoonstellingsmaker aan het hoofd van de Brusselse cultuurtempel Bozar.

Na een zoektocht van meer dan twee jaar en een eerste aanwervingsprocedure die wegens een gebrek aan transparantie door minister voor federale culturele instellingen Sophie Wilmès (MR) werd geschrapt, heeft het cultuurhuis Bozar een opvolger voor de begin dit jaar weggestuurde Paul Dujardin. Sophie Lauwers (55), momenteel directeur tentoonstellingen, schuift door naar de top van het grootste kunstencentrum van het land. Haar aanstelling als directeur-generaal moet wel nog worden goedgekeurd door de federale ministerraad, maar dat is een formaliteit. Dat gebeurt wellicht tijdens een van de volgende ministerraden.

Lees Meer Sophie Lauwers voorgedragen als directeur Bozar

Het Brusselse cultuurhuis kiest met Lauwers voor iemand die het huis zeer goed kent. Lauwers werkt al bijna twintig jaar voor Bozar. Ze werd in Halle geboren, studeerde geschiedenis en sinologie, en kwam in 2002 over van Brussel 2000, de culturele hoofdstad van Europa. In 1999 was ze verantwoordelijk voor de hedendaagse kunst tijdens het Van Dyck-jaar in Antwerpen.

Lauwers was negen jaar coördinator expo in Bozar en vanaf 2011 directeur tentoonstellingen. Een belangrijke functie, want hoewel Bozar een multidisciplinair kunstencentrum is, bepalen vooral de expo’s het gezicht van het huis. En ze kunnen de kassa doen rinkelen, zoals met de blockbusters rond Michael Borremans, Keith Haring of Picasso’s beeldhouwwerken die er onder haar voogdij kwamen. Ook de dubbeltentoonstelling rond de Britse schilder David Hockney, die vandaag opent, is grotendeels haar verdienste. Maar het zou unfair zijn het expobeleid van Lauwers te verengen tot blockbusters, want ze wisselde grote namen af met minder evidente kunstenaars en ging verrassende invalshoeken niet uit de weg.

Aandachtspunten worden het bewaken van de rust en de stabiliteit, en het herstellen van het vertrouwen met de vakbonden.

Lauwers staat bekend als een consensuszoeker, wat een grote stijlbreuk inhoudt met het vulkanische karakter van haar voorganger Paul Dujardin. Ze leidde wel nog nooit een grote organisatie. Hoewel haar departement vrij klein is, sloeg ze de jongste jaren als de curator van tentoonstellingen almaar nadrukkelijker bruggen naar andere diensten, zoals de sponsoring en de publiekswerking. Door die verbreding scoorde ze goede punten bij het selectiecomité.

Enkele van de grote aandachtspunten worden het bewaken van de rust en de stabiliteit, en het herstellen van het vertrouwen met de vakbonden. Want het wrong de voorbije jaren vaak tussen het management en de werkvloer. Een andere uitdaging is financieel orde op zaken stellen. Door de coronacrisis liep Bozar in 2020 7 miljoen euro aan ticketinkomsten en zaalhuur mis. Voor dit jaar zijn de verwachtingen ongeveer hetzelfde, al wordt dat verlies deels gecompenseerd door besparingen.