Controversiële cultuurbesparing afgevoerd

Het extra geld dient voor de tweede ronde van de projectsubsidies voor individuele kunstenaars en kleine gezelschappen en organisaties. Dat zei Jambon donderdag in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. De deadline voor het indienen van projecten is 15 mei.

Het gaat om nieuwe middelen. Ze komen dus niet uit het noodfonds corona of uit andere kredietlijnen. Net als in de eerste ronde kan 4 miljoen euro worden uitgedeeld. Daardoor is er zelfs iets meer geld voor projectsubsidies dan in het laatste jaar van minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD).