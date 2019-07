Controversiële veiling beeld Toetanchamon brengt bijna 5 miljoen pond op

Een beeld van de Egyptische farao Toetanchamon is donderdag bij Christie’s in Londen geveild voor meer dan 4,7 miljoen pond (5,3 miljoen euro). Het was geschat tussen 4 en 5 miljoen pond.

De voormalige minister van Oudheden Zahi Hawass is van oordeel dat het beeld in de jaren 70 uit de tempel van Kamak is gestolen. ‘Samen met gelijkaardige objecten.’ Christie’s ontkent dat.

In de jaren zestig was het beeld eigendom van prins Wilhelm von Thurn und Taxis. Die was volgens zijn nazaten niet geïnteresseerd in kunst. Hij verkocht het beeld in 1973 aan de Oostenrijker Joseph Messina. Die liet het in 1985 over aan de Münchense kunsthandelaar Heinz Herzer. De naam van de nieuwe eigenaar is nog niet bekend.