Cultuur in de herfst

Van de grote retrospectieve van Raoul De Keyser tot de Belgische première van de gelauwerde film ‘Girl’. Wij selecteerden voor u de parels uit het culturele aanbod voor dit najaar.

Podium

L’Homme de la Mancha

Slechts één keer in zijn indrukwekkende carrière bediende Jacques Brel zich van werk van andere artiesten: voor de Amerikaanse Don Quichot-musical ‘L’Homme de La Mancha’. Met Brel-vertolker Filip Jordens, sopraan Ana Naqe en acteur François Beukelaers, gedragen door het orkest van De Munt.

vanaf 14 september, kvs.be

Die Zauberflöte

Het is een van Mozarts beroemdste werken en een van de meest geliefde opera’s uit het repertoire tout court. Generaties blijven gefascineerd door de lotgevallen en melodieën van de Koningin van de Nacht Papageno en het beproefde paar Tamino en Pamina. De Italiaanse theaterlegende Romeo Castellucci regisseert.

vanaf 18 september, demunt.be

Les Pêcheurs de perles

Naast ‘Carmen’ schreef de Franse componist Georges Bizet nog een belangrijke opera: ‘Les Pêcheurs de perles’. Opera Vlaanderen zocht het theatergezelschap FC Bergman aan voor de regie. Dat kan niet anders dan vonken geven.

vanaf 14 december, operaballet.be

Wat (niet) weg is

Een inktuitwisser - ook wel tintenkiller - is het uitgangspunt voor deze theatervoorstelling over gemis, het geheugen en wat overblijft van de dingen die voorbijgaan. In een brief aan Jef Colruyt zoekt theatermaakster Fien Leysen naar antwoorden op onbeantwoordbare vragen. Hoe ga je als persoon en als maatschappij het best om met verlies? Hoelang mag missen duren?

vanaf 22 september, huubcolla.be

Lam Gods

Artistiek directeur Milo Rau, een van de interessantste theatermakers in het Nederlandse taalgebied, debuteert in het NTGent met zijn moderne versie van ‘Het Lam Gods’, het beroemde schilderij van Jan van Eyck.

vanaf 28 september in NTGent, ntgent.be

The Sea Within

Lisbeth Gruwez schitterde vorig jaar met een dansvoorstelling op muziek van Bob Dylan. Nu danst ze haar choreografie niet zelf, maar laat ze tien danseressen opgaan in een weids landschap.

vanaf 22 november, voetvolk.be

Films

Niet schieten

‘Een schreeuw van verontwaardiging’, noemt Stijn Coninx zijn nieuwe film. Het gaat om een bewerking van het boek ‘Niet schieten, dat is mijn vader’, de memoires van David Van de Steen met journaliste Annemie Bulté als steun en ghostwriter. Van de Steen verloor in 1985 zijn ouders en zus bij de laatste bloederige overval van de Bende van Nijvel, op de Delhaize in Aalst. Hij was toen negen.

10 oktober

The House That Jack Built

Een van de schaarse films waarrond dit jaar op het Filmfestival van Cannes een schandaalsfeertje hing, kwam niet toevallig van Lars von Trier. In ‘The House That Jack Built’ bouwt hij voort op het concept van ‘Nymphomaniac’: het afwisselend intellectuele en lijfelijke verhaal van een hoofdpersonage dat zijn lusten niet onder controle krijgt.

17 oktober

Girl

Caméra d’Or in Cannes. Uitgenodigd door het festival van Toronto. Openingsfilm van Film Fest Gent. Op de shortlist van de European Film Awards. De Belgische inzending voor de Oscars. ‘Girl’, de eerste langspeelfilm van de 27-jarige Gentse regisseur Lukas Dhont, wordt al vier maanden lang gelauwerd. Een terechte eer voor dit hartverscheurende verhaal over een jonge vrouw (magistraal vertolkt door Victor Polster) die weg wil uit het jongenslichaam waarmee ze is geboren.

17 oktober

Loro

Over de zakenlui en de politici die in de periode 2006-2009 rond Silvio Berlusconi hingen. ‘Het is een tedere blik op de zwakheden van een oude man’, zegt regisseur Paolo Sorrentino. In Italië kwam de film in twee delen in de bioscoop, bij ons zal hij te zien zijn in één versie van bijna tweeënhalf uur.

31 oktober

Beautiful Boy

De eerste Amerikaanse film van Felix Van Groeningen vertelt het ware verhaal van een journalist van The New York Times die zich over zijn drugsverslaafde zoon ontfermt. Gebaseerd op de boeken die vader en zoon elk van hun kant hebben geschreven.

21 november

Expo’s

Beyond Klimt

De blockbuster van Bozar dit najaar wordt ‘Beyond Klimt, New Horizons in Central Europe’. Het einde van de Eerste Wereldoorlog betekende ook het uiteenvallen van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. In Centraal-Europa ontstonden nieuwe landen en netwerken die een grote impact hadden op de kunstwereld. Deze expo vormt daar een neerslag van. Met werk van 75 kunstenaars, onder wie Gustav Klimt, Egon Schiele en Oskar Kokoschka.

van 21 september tot 20 januari, Brussel

Berlijn 1912-1932

De Koninklijke musea voor Schone Kunsten richten de schijnwerpers op Berlijn tussen 1912 en 1932. Aan de hand van schilderijen, sculpturen, tekeningen, foto’s en films van kunstenaars zoals Otto Dix, Raoul Hausmann, Ernst Ludwig Kirchner, Kazimir Malevich en Alexander Rodchenko komen de sleutelmomenten en creatieve geesten van deze aangrijpende periode weer tot leven.

van 5 oktober tot 27 januari, Brussel

De dames van de barok

Welke rol speelden vrouwelijke kunstenaars in Italië tussen de late renaissance en de barok? Welk pad bewandelden ze in een wereld geregeerd door mannen? Dat onderzoekt MSKGent in zijn najaarstentoonstelling. Zo’n vijftig topwerken belichten de cruciale rol van de vrouw in de Italiaanse schilderkunst van 1580 tot 1680. De spilfiguur is Artemisia Gentileschi, zonder twijfel de bekendste schilderes uit de Italiaanse 17de eeuw.

van 20 oktober tot 20 januari, Gent

Raoul De Keyser

Het S.M.A.K. in Gent brengt de eerste postume overzichtsexpo rond Raoul De Keyser (1930-2012). Aan de hand van zo’n honderd schilderijen en vijftig aquarellen en tekeningen, gemaakt tussen 1964 en 2012, wordt de artistieke praktijk van De Keyser uitgelegd.

van 22 september tot 27 januari, Gent

Bruegel

Volgend jaar is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude overleed. Het Kunsthistorisches Museum in Wenen eert de schilder met de eerste grote overzichtsexpo ooit. De rijke Bruegel-collectie van het museum wordt aangevuld met bijzondere bruiklenen.

van 2 oktober tot 13 januari, Wenen

Basquiat-Schiele

De Fondation Louis Vuitton in Parijs pakt uit met een opmerkelijk duo. De Amerikaanse kunstenaar Jean-Michel Basquiat (1960-1988) gaat de confrontatie aan met zijn Oostenrijkse collega Egon Schiele (1890-1918). Beiden deelden extraverte kunst met een extravert leven. Ze stierven allebei op hun 28ste.

van 3 oktober tot 14 januari, Parijs

Concerten

Max Richter

‘Mijn persoonlijke wiegelied voor een dolgedraaide wereld.’ Zo noemt Max Richter zijn acht uur durende nachtelijke compositie ‘Sleep’ in de kathedraal van Antwerpen. De Duitse componist en pianist liet zich inspireren door Bachs ‘Goldbergvariaties’. Op veldbedden gelegen ervaart de luisteraar sluimerend de magische kracht van de klanken van piano, strijkers en elektronische instrumenten.

7 september, kathedraal Antwerpen

In remembrance of Jóhann Jóhannsson

Op de dag dat hij 49 had moeten worden, wordt in de Begijnhofkerk in Brussel hulde gebracht aan Jóhann Jóhannsson (1969-2018). De veelgeprezen IJslandse (film)componist mengde elektronica met klassieke muziek. De New Yorkse componist en elektronica-artiest Adam Wiltzie en het Belgische koperensemble Belgian Brass slaan voor dit kerkconcert, georganiseerd door de AB, de handen in elkaar.

19 september, Begijnhofkerk, Brussel

Chick Corea

Zijn werk met Miles Davis op legendarische albums als ‘Bitches Brew’, ‘Filles de Kilimanjaro’ en ‘In a Silent Way’ en zijn eigen ‘Return to Forever’ plaatsten de Amerikaanse pianist Chick Corea aan de top van de jazzwereld. 77 is hij intussen. In het Paleis voor Schone Kunsten geeft hij een soloconcert.

12 november, Bozar, Brussel

Lauryn Hill

Na het uiteenvallen van The Fugees in 1997 ging hiphopzangeres Lauryn Hill alleen voort. Haar soloalbum ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ - met de singles ‘Doo Wop (That Thing)’ en ‘Everything Is Everything’ - maakten van haar een absolute superster. Een nieuwe wereldtournee zet de twintigste verjaardag van dat debuut in de verf.

18 november, Vorst Nationaal, Brussel

The War on Drugs

Bruce Springsteen, Neil Young en Bob Dylan. Dat zijn de invloeden van de Amerikaanse rockband The War on Drugs. Niets nieuws onder de zon, zou je denken. En toch: op Pukkelpop bewezen ze dat hun classic rock grote massa’s in beweging kan zetten.

7 december, Sportpaleis, Antwerpen

Albums

Paul McCartney | Egypt Station

Het zeventiende soloalbum van de ex-Beatle werd opgenomen in Los Angeles, Londen en Sussex met producer Greg Kurstin, bekend van zijn werk met Adele, Beck en de Foo Fighters. Macca over de titel: ‘Ik vond het wel lekker klinken. Het deed me denken aan de ‘album-albums’ die we vroeger maakten. Elk nummer op de plaat is als een ander station.’

op 7 september

Prince | Piano and a Microphone 1983

Het eerste ‘nieuwe’ album van Prince sinds zijn dood tweeënhalf jaar geleden bevat nooit eerder uitgebrachte cassetteopnames op de piano in 1983, samengevoegd tot negen songs van 35 minuten. De privérepetities werpen een blik op het creatieproces van Prince terwijl hij werkte aan nummers als ‘17 Days’ en ‘Purple Rain’, die pas in 1984 werden gereleased, en Joni Mitchells ‘A Case of You’.

op 21 september

José James celebrates Bill Withers | Lean On Me

Met ‘Ain’t No Sunshine’, ‘Use Me’ en ‘Lean On Me’ schreef soul- en r&b-legende Bill Withers muziekgeschiedenis. In juli werd hij tachtig. De Amerikaanse souljazzbariton José James brengt een huldealbum uit op Blue Note.

op 28 september

Tamino | Amir

Hij speelde dit jaar voor uitverkochte zalen in Parijs en Istanboel, stond op Rock Werchter en Pukkelpop en werkte voor zijn debuut-ep samen met Radioheadbassist Colin Greenwood. Om maar te zeggen: Tamino is hot. In oktober verschijnt het langverwachte debuut van ‘de Jeff Buckley van de Lage Landen’. ‘Amir’ is Arabisch voor prins.

op 19 oktober

Series

Who Is America?

De afgelopen tien jaar heeft Sacha Baron Cohen geprobeerd zichzelf als acteur te profileren, nu keert hij terug naar de discipline die hem het best ligt: zichzelf vermommen. In de huid van onder meer een zeer rechtse amateur-journalist, een extreemlinkse academicus, een ex-agent van de Mossad en een schatrijke Italiaanse playboy interviewt hij politieke en culturele figuren en legt zo de schizofrene identiteit van de VS bloot.

vanaf september op vrt.nu,in oktober op Canvas

And Then There Were None

Agatha Christie is weer helemaal in. ‘Murder on the Orient Express’ deed het in de zalen goed genoeg om een nieuwe verfilming van ‘Death on the Nile’ in de steigers te zetten. En ook op televisie komt de misdaadschrijfster volop aan de bak. Zo is ‘And Then There Were None’ - bij ons bekend onder de politiek incorrecte titel ‘Tien kleine negertjes’ - verwerkt tot een prestigieuze driedelige miniserie. We volgen hoe tien genodigden op een eiland de ene na de andere het slachtoffer worden van een mysterieuze moordenaar. Slechts één ding staat vast: de dader bevindt zich onder hen.

vanaf 23 september, BBC First

State of Happiness

Het leven in het Noorse vissersstadje Stavanger veranderde drastisch toen een petroleumbedrijf voor de kust een gigantisch oliebassin ontdekte. Noorwegen werd op slag een van de welvarendste naties ter wereld. De achtdelige reeks ‘State of Happiness’ toont hoe vier jonge mensen met een uiteenlopende achtergrond omgaan met de eindeloze mogelijkheden die zich plots aandienen.

vanaf 28 oktober op lumiereseries.be,, vanaf 16 december op Telenet Play More

The Kominsky Method

Dankzij series als ‘Roseanne’, ‘Two and a Half Men’ en ‘The Big Bang Theory’ mag Chuck Lorre zich zowat de koning van de moderne Amerikaanse sitcom noemen. Zijn jongste creatie, ‘The Kominsky Method’, is een komische reeks over ouder worden. Michael Douglas speelt een acteur die jaren geleden van de roem mocht proeven, even snel weer in de vergetelheid verdween en in zijn grijzende jaren zijn brood verdient als acteercoach.

vanaf 16 november op Netflix

Boeken

Philippe Claudel | Archipel van de hond

De rij romans over de vluchtelingencrisis is intussen onoverzichtelijk lang. Maar als iemand er nog een boek aan toe mag voegen, is het Philippe Claudel. De Franse schrijver overgiet zijn romans graag met een gulle teug maatschappelijke betrokkenheid. In ‘Archipel van de hond’ toont hij hoe de bevolking van een idyllische eilandengroep wordt opgeschrikt als er drie lijken aanspoelen.

6 september, De Bezige Bij

Michael Ondaatje | Blindganger

U kent Michael Ondaatje van de bonte vertelling ‘De kattentafel’. En als u ‘The English Patient’ niet hebt gelezen, dan hebt u vast de film gezien. De Canadese meesterverteller serveert verhalen waarin niets is wat het lijkt, geschreven in een sensuele taal die laveert tussen proza en poëzie. In ‘Blindganger’ brengt Ondaatje het door de blitzkrieg gehavende Londen in beeld.

11 september, Nieuw Amsterdam

Édouard Louis | Ze hebben mijn vader vermoord

De 25-jarige Franse schrijver Édouard Louis deinst er niet voor terug zijn boeken met een prikkelend engagement te peperen. Zijn nieuwe boek is zowel een portret van zijn vader als een biografie van het hedendaagse Frankrijk. Zelf noemt hij het ‘een collectieve geschiedenis, een reflectie op de manier waarop politiek en overheden onze lichamen direct beïnvloeden’.

1 oktober, De Bezige Bij

Javier Marías | Berta Isla

De Spaanse krant El País riep ‘Berta Isla’ uit tot boek van het jaar. Javier Marías veroverde met ‘Een hart zo blank’ en de trilogie ‘Jouw gezicht morgen’ een plaats in de internationale schijnwerpers. In ‘Berta Isla’ heeft hij het over liefde en leugens, en over de grillen van het lot.

2 oktober, Meulenhoff

Cees Nooteboom | Venetië

Een stad als Venetië laat zich niet lichtvaardig bezingen. Henry James, Paul Morand, Joseph Brodsky en veel andere literaire grootheden droegen hun mooiste zinnen op aan La Serenissima. Niemand is beter geschikt om daar nog een ode aan toe te voegen dan Cees Nooteboom. De fijnbesnaarde flaneur ziet wat niemand anders ziet.

4 oktober, De Bezige Bij

Ilja Leonard Pfeijffer | Grand Hotel Europa

In de toekomst kijkend ziet Ilja Leonard Pfeijffer Europa als ‘het recreatiegebied voor de rest van de wereld’. In zijn nieuwe roman speelt een vergrijzend Avondland de hoofdrol. Europa is een magneet voor massatoerisme en een thuishaven van een club verdoolde, met hun hoofd in het verleden levende personages. De nieuwe Pfeijffer is goed voor verfijnde ironie, perverse humor, vlijmscherpe observaties en een goede dosis taalvirtuositeit.