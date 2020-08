Cultuurhuis De Roma gaat dit jaar niet meer open

De geplande heropening van De Roma wordt door de tweede coronagolf uitgesteld van september naar januari 2021. 'Elk vooruitzicht op een serieuze verhoging van de toegestane capaciteit ontbreekt', schrijft algemeen coƶrdinator Danielle Dierckx in een open brief . 'Ons publiek krijgt te weinig zekerheid dat concerten effectief kunnen doorgaan en ons engagement naar artiesten is te onzeker.'

Momenteel zijn bij cultuurevenementen maximaal 100 bezoekers toegestaan bij activiteiten die binnen plaatsvinden. 'Dat is voor een concertzaal als De Roma, die gebouwd is voor 1.900 mensen, te laag om van te kunnen leven', aldus Dierckx. Met zijn aangekondigde sluiting probeert De Roma de kosten zoveel mogelijk te drukken. 'Concerten plannen, promoten en weer afgelasten is intensief en kost geld. We zullen de tussentijd gebruiken om bijkomende steun te zoeken voor de geleden schade en voor de lagere inkomsten die ook 2021 met zich mee zal brengen.'