Cultuursector boekt kwartaalverlies van 41 miljoen euro

In de eerste drie maanden noteerde de culturele economie een bijkomend verlies van 41 miljoen euro. Dat berekende Sabam, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. 'De toestand is extreem dringend.'

De inkomsten uit culturele evenementen daalden met 99,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste drie maanden werden 135 culturele evenementen georganiseerd. In het eerste kwartaal van 2020 waren er dat nog 14.230, eveneens een daling van 99,9 procent in vergelijking met het begin van de lockdown.