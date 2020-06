Cultuursector mag 65 miljoen uit noodfonds verdelen

Van de 265 miljoen euro uit het Vlaamse coronanoodfonds wordt 65 miljoen, of een vierde, gereserveerd voor cultuur. Daarnaast krijgen steden en gemeenten 67 miljoen euro die ze vrij kunnen verdelen over lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. 'Ik verwacht dat daarvan nog eens 20 miljoen naar de lokale cultuur zal gaan', aldus Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA).

Het geld komt de 411 organisaties toe die vanuit het Vlaamse cultuurbudget langlopende subsidies ontvangen. Ze moeten een schadedossier opstellen waarin ze aantonen dat ze financieel gezond waren begin maart en door corona verliezen hebben geleden waaraan ze niets konden doen. Een extra voorwaarde om steun te krijgen is dat het geld ook naar freelancers en toeleveranciers zal stromen. De Vlaamse regering hoopt in september met de uitbetalingen te kunnen starten.

Film en boek

Voor de film- en literatuursector worden de middelen via het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en Literatuur Vlaanderen verdeeld. 5 miljoen uit het fonds gaat naar het VAF. Zo kunnen filmproductiehuizen en arthousebioscopen ondersteund worden. De filmsector is zwaar getroffen. Door corona werden meer dan 100 door het VAF gesteunde producties getroffen. De bioscopen in ons land hebben ook nog altijd geen uitzicht op een heropening.