Cultuursector vraagt volledige heropening in september

De lobbygroep pleit voor een uitbreiding van het Covid Safe Ticket naar alle culturele indoorevenementen. 'Vanuit een dringende economische en maatschappelijke noodzaak na 18 maanden gehele of gedeeltelijke sluiting pleiten we ervoor om opnieuw te kunnen werken op volledige publiekscapaciteit, zonder social distancing of mondmaskers', klinkt het in een persbericht. 'Voor een groot deel van onze sector zijn de activiteiten in de huidige omstandigheden nog altijd verlieslatend. We moeten kunnen werken in rendabele omstandigheden. Als dat niet kan, eisen we de voortzetting of heropname van de steunmaatregelen, zoals een verlenging van de tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht, beschermingsmechanismen en de globalisatiepremie.'