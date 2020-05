Cultuurwereld vraagt perspectief in open brief

In een open brief aan premier Sophie Wilmès trekken 300 cultuurwerkers en kunstenaars aan de alarmbel. 'Wat gaat u doen voor de duizenden werknemers die hun brood verdienen met cultuur en die geen enkele andere keuze hebben dan thuis te zitten wachten tot het doek valt?'

'In deze tijden van versoepeling van de lockdown en ondanks de talrijke alarmkreten die we al tot de regering hebben gericht, heeft de culturele sector momenteel geen enkel concreet vooruitzicht op herstel', schrijven 300 artiesten en hun medewerkers in de brief die werd gepubliceerd op de website van De Standaard. Onder de ondertekenaars muzikanten als Adamo, Daan, Angèle en Lady Lynn, choreografen als Anne Teresa De Keersmaeker en Sidi Larbi Cherkaoui, actrices als Veerle Baetens en Cécile de France, en regisseurs als Adil El Arbi, Bilall Fallah en de broers Dardenne.

Met de open brief klaagt de sector het gebrek aan concreet vooruitzicht op herstel aan voor de duizenden artiesten, kunstenaars en andere cultuurwerkers, en dat in een sector die voor de coronacrisis al gekenmerkt werd door een structurele bestaansonzekerheid. 'Al bijna twee maanden zijn die werkende mannen en vrouwen hun jobs, voorziene projecten en inkomensbronnen kwijt, in de meeste gevallen zonder de minste financiële compensatie', luidt het.

Wachten op vaccin

'Wat gaat u doen voor de duizenden werknemers die hun brood verdienen met cultuur en die geen enkele andere keuze hebben dan thuis te zitten wachten tot het doek valt? Wat gaat u doen voor de miljoenen toeschouwers, luisteraars en lezers die nu al vrezen - en wie weet voor hoelang - dat ze het zonder de culturele producties en evenementen, die hun dagelijks leven kleur geven, moeten doen?'

Schermvullende weergave De bioscopen zijn al acht weken gesloten. Niemand weet wanneer ze opengaan. ©ANP XTRA

De ondertekenaars wijzen er ook op dat vele activiteiten in de sector nauwelijks zonder fysieke nabijheid kunnen, en dat telewerken vaak onmogelijk is. Ze vrezen dan ook dat een groot deel van de activiteiten 'niet normaal, op een doorlopende en rendabele manier, kan worden hervat voor er een vaccin beschikbaar is voor de bevolking.'