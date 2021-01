Dakbrand Bozar geblust

Er zou vooral sprake zijn van waterschade in de Brusselse cultuurtempel.

De dakbrand die maandagnamiddag ontstaan was in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, was rond 21u30 uur volledig geblust. De meeste brandweerploegen hebben de plaats verlaten rond middernacht, maar een autopomp is de hele nacht ter plaatse gebleven om heropflakkeringen te voorkomen en al het gebruikte materiaal te verzamelen. Dat meldt de Brusselse brandweer dinsdagochtend.

De brand werd omstreeks 16.10 uur opgemerkt en de brandweer kwam een tiental minuten later ter plaatse met drie pompwagens en een ladderwagen. Die ploegen kregen later versterking van andere ploegen. Het vuur woedde in de isolatie tussen het dak en het plafond en kon zich via technische kokers doorheen het dak verspreiden, waardoor het ook moeilijk te blussen was.

Met behulp van drones met infraroodcamera's van de federale politie konden de verschillende vuurhaarden wel gelokaliseerd en geblust worden. De brandweer kon ook vermijden dat de brand zich uitbreidde naar de omliggende gebouwen of naar de binnenzijde van het gebouw. Er zou vooral sprake zijn van waterschade, liet CEO Paul Dujardin in 'De Ochtend' op Radio 1 in een eerste reactie weten.

'In totaal werden er 99 brandweermannen en- vrouwen ingezet om de brand te bestrijden", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. 'Twaalf manschappen met rust werden opgeroepen om het wachteffectief te versterken en zo de dagelijkse dekking van het gewest door de brandweer te verzekeren en een optimale dienstverlening aan de Brusselse bevolking te garanderen.'