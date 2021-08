Dansvirus vloert corona op Paradise City

Het dancefestival Paradise City lokte afgelopen weekend 25.000 bezoekers naar Perk. Niet-gevaccineerde bezoekers konden ter plekke een antigeentest laten afnemen. Zes mensen testten positief.

Corona leek niet te bestaan op de zesde editie van Paradise City. Het domein van het kasteel de Ribaucourt was drie dagen lang het decor van een ongemaskerd bevrijdingsfeest met elektronische muziek op vier podia. Eén mondmasker zagen we zondag op het terrein. Het hing rond de bovenarm van een vrouw die tijdens de set van de Amerikaanse dj Moodymann geen blijf wist met haar energie. Nauwelijks waarneembaar was het zwarte kapje aan haar donkerblauwe T-shirt gehecht.

Het was een constante bij alle bezoekers: wie met de juiste QR-code voorbij de coronacontrolepoort was geraakt, stak zonder aarzelen zijn mondmasker weg, uít het zicht. Mensen zonder dubbele vaccinatie of negatieve PCR-test moesten in het testdorp van het festival een antigeentest vragen. Daar was het zondagnamiddag redelijk druk. Festivalgangers die zich op vrijdag lieten testen, moesten dat zondag opnieuw doen. Zondag nam de organisatie 1.200 antigeentests af. Niemand testte positief.

Vrijdag werden in het testdorp 1.200 snelle antigeentests uitgevoerd. Daarvan bleken er drie positief: twee bezoekers en één vrijwilliger van het festival. Zaterdag werden 900 tests afgenomen. Drie daarvan waren positief. De betrokken festivalgangers mochten het terrein niet op, evenmin als de mensen die hen vergezelden. Het maakt een totaal van zes positieve op 3.300 afgenomen tests.

De organisatie voerde zondag ook een antigeentest uit bij alle mensen op de camping die niet gevaccineerd waren. Zij testten zowel op vrijdag als zondag negatief. ‘Ondanks dat ze drie dagen gefeest hebben, testte geen enkele campingganger positief’, zegt Gilles De Decker, medeoprichter van Paradise City. ‘Een bewijs dat de protocollen van de overheden werken. Dit biedt hoop voor de hele evenementensector.’

Uitbundiger