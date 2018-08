'Dat Wallonië Vlamingen naar Biënnale Venetië stuurt, is discriminatie'

In een open brief plaatsen meer dan twintig Vlaamse en Franstalige museumdirecteurs, galeriehouders en kunstenaars grote vraagtekens bij de Belgische inzending voor de Biënnale in Venetië van 2019.

'We menen dat het hier om een vorm van discriminatie gaat of, erger nog, om een ontkenning van de talenten in de Franse Gemeenschap', klinkt het in een open brief in De Morgen en Le Soir. 'Dit komt nog boven op het gebrek aan steun voor de kunstcreatie en het ontbreken van een echt kunstenbeleid zoals dat in Vlaanderen bestaat.'

In 2017 stuurde Vlaanderen de Vlaamse fotograaf Dirk Braeckman naar Venetië. Voor 2019 was de beurtrol aan de Franse Gemeenschap. Maar wie dacht dat een Franstalige in zijn voetstappen zou treden, kwam bedrogen uit. De Franse Gemeenschap koos vorige maand verrassend voor het Vlaamse kunstenaarsduo Jos De Gruyter en Harald Thys, die al geruime tijd in Brussel wonen en werken.