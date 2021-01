De Balans | Kaat Bollen

Deze week lag seksuologe Kaat Bollen (34) overhoop met de tuchtraad van de psychologencommissie, waarna ze haar erkenning prompt inleverde. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Materieel is dat het huis uit 1930 dat we de voorbije vier jaar verbouwden. Ik heb er nu ook mijn praktijk, nadat ik tien jaar in een groepspraktijk heb gewerkt. Immaterieel is mijn tweeling de mooiste maar ook zwaarste toevoeging aan mijn leven. Cas en Sam zijn drieënhalf. Professioneel kan ik vooral goed levelen met mensen, me op hun niveau plaatsen. Ik ben ook altijd mijn authentieke zelf. In mijn praktijk is humor een belangrijk werkmiddel, het helpt bij de zware problemen die ik soms tegenkom. Mijn psychologentitel is niet zo belangrijk. Ik heb elf jaar gestudeerd: psychologie, seksuologie en een therapieopleiding. De verworven vaardigheden vallen niet weg met het inleveren van die titel.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Ik heb met twee kinderen mijn handen vol. Mijn ouders hebben er vier grootgebracht, met veel tijd, geld en kopzorgen. Ook mijn man investeert in me. De voorbije acht jaar was ik niet altijd de makkelijkste vrouw. Hij is een echte nieuwe man die - cliché, cliché - de helft van het huishouden op zich neemt. Zonder hem zou ik niet kunnen doen wat ik doe. Ik denk ook aan de mensen uit het intervisiegroepje van studenten met wie ik de voorbije vier jaar therapieopleiding volgde, al is dat een wederzijdse investering. We komen nog altijd maandelijks samen om moeilijke problematieken van cliënten te bespreken.’

Waarin investeert u zelf?

‘Uiteraard in mijn kinderen. Tijdens de eerste lockdown was dat zwaar. Ik kan elke coronamaatregel aan, zolang de scholen openblijven. De strijd met de psychologencommissie voer ik ook voor hen. Ik wil een goed voorbeeld zijn, en vechten voor een samenleving waarin mensen niet langer om zulke zaken worden veroordeeld.’

Iets waardevols doen is nu eenmaal niet altijd gemakkelijk.

‘Cliënten zie ik drie dagen per week. Elke dag zou te zwaar zijn. Lichtere materie houdt het wat in balans: ik leid consultenten op voor Ladies Night Homeparties en geef wat les aan de hogeschool. In mijn man zou ik meer kunnen investeren, al probeer ik ook hier het evenwicht te bewaren. Maar met jonge kinderen is dat normaal, denk ik. En al predik ik steevast tegen cliënten dat ze genoeg moeten slapen, goed moeten eten en regelmaat moeten houden: mijn eigen zelfzorg kan beter.’

Gaat u soms in het rood?

‘De eerste twee jaar van het moederschap constant. Die vroegste fase was niet zo aan mij besteed. De gebroken nachten putten me toen echt uit. En de verbouwing maakte het er niet lichter op. Ik was toen blij dat ik kon gaan werken. Mijn gsm uitzetten en me helemaal op cliënten focussen, daar haalde ik veel energie uit. Naarmate de kinderen groter worden, ga ik minder in het rood. Nu zit ik in het oranje.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Sowieso mijn man. En Lore Eerlings, de enige collega in mijn praktijk. Zij kent me als therapeut heel goed. Ook de mensen uit het intervisiegroepje, mijn beste vriendin Stefanie en mijn jongere zus Marieke drukken me met de neus op de feiten als ik te veel werk. En ze hebben stemrecht in de raad.’

‘Ik ga ook zelf geregeld naar een psycholoog. Dat maakt deel uit van de zelfzorg waarover ik het had. Iemand die compleet losstaat van je alledaagse leefwereld is erg waardevol. Voor ik mijn titel inleverde, heb ik twee weken nagedacht over de vraag of het dit wel waard is. Ik ben ook naar die therapeut gegaan. De storm had ik verwacht, maar niet in deze mate. Dat ik het echt voor mijn kinderen doe, helpt om een dik vel te kweken. Sommige commentaren laten me niet koud, maar iets waardevols doen is vaak niet makkelijk. Dat zeg ik ook altijd aan cliënten.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Dat denk ik niet. Er zijn vriendschappen verwaterd en ik heb relaties stopgezet. Maar afschrijven klinkt wel erg negatief. Soms zijn er cliënten voor wie ik niet de juiste therapeut ben. Hen verwijs ik door. Afschrijven klinkt ook hier te zwart-wit.’

Staat er winst op uw balans?