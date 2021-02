De Balans | Wouter Houtekamer

Doordat de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed zich deze week als bemiddelaar opwierp, haalt SOS Gravensteen een slag thuis in zijn strijd tegen de plannen om de Gentse stadsburcht te voorzien van onder meer een liftkoker en buitenpaviljoen. Hier maakt voorzitter Wouter Houtekamer (32) zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn ogen, om mee te stelen. En mijn handen, om vervolgens zelf te tekenen. In mijn Studio Houtekamer ontwerp ik websites, applicaties, logo’s en huisstijlen. Ik heb ook nogal wat boeken over design, mooie affiches en enkele werken van jonge kunstenaars. Dat is peper en zout voor mijn woning in Gent, de stad waar ik 13 jaar geleden op kot kwam om toegepaste beeldende kunst te studeren. Het is de plek waar ik tot ontplooiing kwam en die mijn huis en thuis werd. Ik ben erg van Gent gaan houden.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Vooral mijn ouders. Ik kreeg een vrije, open opvoeding. Mijn moeder tekent en boetseert, mijn vader houdt van fotografie en tekenkunst, en strooit graag wijsheden rond. Als kind moest ik op de BBC naar ‘Sesamstraat’ kijken: op de Nederlandse televisie vond mijn moeder het te druk. Best wel meerwaardezoekers, dus. Of hoe zeg je dat zonder blasé te klinken?’

De grens tussen leven en werken is onbestaande, en dat is perfect.

‘Daarnaast heb ik het geluk dat ik over enkele zeer goede, belezen vrienden beschik, met wie ik discussieer over geschiedenis, politiek, filosofie en god weet wat. Dat ik voorts niet echt grote leraars of mentoren had, verraadt misschien enige arrogantie van mijn kant. Door altijd te denken dat ik het beter wist, nam ik weleens impulsieve, domme beslissingen, waarna ik tegen de muur knalde. Daarvan heb ik nog het meest geleerd.’

Investeert u in anderen?

‘Ik heb het grote geluk een kinderloze vrijgezel te zijn, maar ik stel me wel graag ten dienste van anderen. In Brugge was ik actief in de jongerenafdeling van Open VLD. Een soortgelijk engagement wil ik best weer opnemen. Ook SOS Gravensteen mag je gerust zien als een uiting van sociale betrokkenheid, en een investering in de buurt. Het is een verzet tegen de vernietiging van een park. Ik plant liever een boom waarvan ik zelf nooit in de schaduw zal zitten.’

Wanneer bent u het sterkst gegroeid?

‘Toen ik van woonplaats veranderde. Vanuit het dorp dat Brugge is, kwam ik opeens in een semigrootstad. De progressieve mentaliteit en de diversiteit stonden haaks op wat ik kende. Ook mijn sociale kring breidde enorm uit. Dat was echt een breuk.’

Gaat u vaak in het rood?

‘Ja. Als ik me voorneem om te hardlopen, doe ik dat obsessief. Ik wil het dan drie, vier keer per week doen en na twee maanden 20 kilometer in minder dan een uur afwerken. Zo stel ik me wel vaker onrealistisch hoge doelstellingen, waar ik dan onder lijd. Maar ik ben nog nooit echt uit de bocht gegaan. Iedereen kent tegenslagen, en ik ben niet iemand die bij de pakken blijft zitten.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Een divers palet aan vrienden, Jacques Brouns voorop. Hij is 73. Kort nadat ik in Gent was geland, kwam ik hem tegen. Het klikte meteen en hij werd mijn beste vriend. Dat is hij tot vandaag. Het beste advies ooit? Hope for the best, prepare for the worst. Ik ben een optimist, maar in het leven zit je niet altijd zelf aan het stuur.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Nee. Maar soms groei je uit elkaar. Ik zie amper nog mensen van 15 jaar geleden. Dat is gewoon de realiteit. Je verandert, en anderen veranderen ook. Dat hoofdstuk is geschreven, en het is af. Ik mis hen ook niet, anders zou ik hen opzoeken.’

Is uw balans in evenwicht?