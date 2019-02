De Brusselse werkmens die zijn moeilijke jeugd van zich af rapt

Gorik van Oudheusden groeide in korte tijd uit tot een van de belangrijkste toondichters van de Nederlandstalige rap in ons land. Wie is zijn alter ego Zwangere Guy? ‘Tonen waar ik vandaan kom, is de essentie van hiphop.’

Als je zijn artiestennaam één keer hebt gehoord, vergeet je hem nooit meer. Guy, zo noemen zijn vrienden in Brussel hem. Het woord ‘zwanger’ zinspeelt niet op zijn vlezige buik? Met een kamerbrede grijns trekt Gorik van Oudheusden (30) zijn T-shirt naar boven. Een tattoo van het brandende justitiepaleis bedekt de bovenkant van zijn borst. ‘Neen. Hoewel, er mogen wel wat kilo’s af, niet?’ Een man kan ook zwanger zijn, vervolgt hij. ‘Niet van een kind, maar van ideeën of van taal.’

Zonder hiphop hing ik nu al jaren aan een knoop. Zwangere Guy in ‘Beter leven’

Zo’n man is Zwangere Guy. We zitten met de rapper boven een café in het centrum van Brussel. Hij legt zijn knalroze pet op het salontafeltje naast kruimels van het feestje van gisteravond. De ruimte huurt hij samen met zijn maten van het hiphopcollectief Stikstof, waarmee hij drie jaar geleden doorbrak. De rappers willen de twee kamers verbouwen tot een muziekstudio. De rapper met de knoestige handen kan dat zelf. Van zijn 15de tot zijn 25ste werkte hij in de bouw. ‘Ik ben altijd een gewone werkmens gebleven’, zegt hij.

Of hij beneden nog een biertje moet halen? Straks. Eerst praten, over ‘Wie is Guy?’, de excellente soloplaat die de kleine rapper heeft gemaakt bij Universal Music. De 19 op ‘Wie is Guy?’ zijn ruwweg op te splitsen in muziek voor het hoofd en de benen. Halfweg maken militante rapsongs met erg persoonlijke en aangrijpende teksten plaats voor aanstekelijke soul voor nachtbrakers.

De videoclip van 'Gorik Pt. 1'

Als kind had Gorik van Oudheusden het niet onder de markt. Zijn ouders, die 18 en 19 waren toen ze hem kregen, woonden in een morsige sociale woonblok in de Brusselse gemeente Ganshoren. Op zijn negende gingen ze uit elkaar. Hij bleef bij zijn moeder wonen en zag zijn vader, een slager, weinig. Met zijn stiefvader liep het helemaal mis. Toen zijn moeder bij die man introk, was er geen kamer voor hem. Na een heftige ruzie trok hij op zijn veertiende bij vrienden in. Hij stopte ook met school en werd bouwvakker.

In het eerste deel van ‘Wie is Guy?’ schetst de Brusselaar onverbloemd het tableau waarin hij opgroeide. De single ‘Gorik Pt. 1’, die eind vorig jaar verscheen, wordt ingeleid door drie voicemailoproepen van zijn moeder. Op de laatste onbeantwoorde oproep klinkt haar stem zo wanhopig dat je hart ervan breekt. Maar de gebelgde zoon nam niet op. Hij heeft al jaren nauwelijks contact met zijn moeder.

‘Ik ging niet akkoord met de manier waarop mijn ouders leefden - hoe ze met hun kinderen en hun geld omsprongen.’ Zijn stem hapert even. Eigenlijk wil hij het er niet meer over hebben. Het was al slopend genoeg om zijn jeugdtrauma’s in de juiste woorden te gieten voor zijn rapsongs. Uit ‘Beter leven’ blijft dit ene zinnetje hangen: ‘Zonder hiphop hing ik nu al jaren aan een knoop.’

Schermvullende weergave Gorik van Oudheusden, of rapper Zwangere Guy: ‘Ik wil tot in de puntjes weten hoe de muziekindustrie werkt.’ ©Brecht Van Maele

Gebroken gezinnen, armoede en achterstelling lopen als een rode draad door het curriculum van veel rappers. De oorspronkelijke hiphop begon bij de stemloze onderklasse in de Verenigde Staten. Ook voor hedendaagse rapgoden als Kendrick Lamar of Anderson .Paak was het genre een reddingsboei. Hetzelfde geldt voor Gorik van Oudheusden.

‘De meeste rappers hadden geen geld voor dure instrumenten’, zegt hij. ‘En dus gebruikten ze hun platenspeler of hun stem als instrument. Zo ging het ook bij mij. Ik kan nog altijd geen gitaar spelen, mijn gedachten zijn mijn instrument. Woorden zijn het enige dat muzikaal in mijn bereik ligt. De rauwe muzikaliteit van hiphop is mijn territorium om aan zelfontleding te doen. Ik wil tonen waar ik vandaan kom. Dat is voor mij de essentie van hiphop, niet de blingbling, het machogedrag en het seksisme.’

De Vlaamse Brusselaar houdt niet alleen van hiphop. Hij heeft een brede muzieksmaak. Vorig jaar selecteerde hij in ‘Touché’ op Radio 1 de meest uiteenlopende nummers, van Prince en Black Sabbath tot zelfs Jef Burm. En ooit versjacherde hij ons op een rommelmarkt een album van jazzpianist Chick Corea uit zijn vinylverzameling. ‘Echt?’, onderbreekt hij. ‘Was jij dat? (lacht) Dat was een slechte plaat.’

Eergevoel

Door hun bescheiden afkomst zijn de meeste rappers erg op hun financiële en artistieke onafhankelijkheid gesteld. Streetcredibility, weet u wel. Eergevoel. In geen honderd jaar zou hij een platencontract bij een major tekenen, zei Zwangere Guy op Radio 1. Het gebeurde toch. ‘Ik had het beeld van Universal dat het alleen maar dollartekens in zijn ogen had. Maar het bleken grote hiphopliefhebbers.’

Het is voor De Tijd, hé. Het mag een beetje over centen gaan. Rapper Zwangere Guy

Daarbij kwam dat het een mooi financieel voorstel deed, met behoud van zijn artistieke vrijheid. Hij kribbelt de bedragen in ons schriftje en doet uitvoerig een boekje open over de zakelijke afspraken. ‘Het is voor De Tijd, hé. Het mag een beetje over centen gaan. Ik was net dertig geworden. Als ik het nu niet doe, dacht ik, is het bij mijn volgende plaat misschien te laat.’

Maar Universal is Universal, en Guy is Guy. Dat moest hij de major toch even duidelijk maken. En zo stond hij op een vrijdag in december met een stift aan een bord in een vergaderzaaltje bij Universal om zijn broodheren erop te wijzen wat ze wel en zeker niet mogen doen met zijn muziek. ‘Ik heb graag de touwtjes in handen. De muziekbusiness, ik wil tot in de puntjes weten hoe die werkt. Ze mogen me niet in het zak zetten.’

Hij trekt zijn pet over zijn kruin. Daar is de werkmens Gorik terug. ‘Kom, we gaan een glas drinken beneden.’