De Donald die Amerika echt great maakt

Na Beyoncé en Kendrick Lamar heeft de zwarte cultuur in de Verenigde Staten een nieuwe vaandeldrager: rapper, acteur en televisiemaker Donald Glover. ‘Ik voel me als Jezus. Ik ben uitverkoren om iets groots te verrichten.’

Hoe vaak gebeurt het dat Financial Times op zijn opiniepagina’s plaatsmaakt voor een jubelstuk over een zwarte kunstenaar? ‘Donald Glover, the performer holding a mirror to America’, titelde de Britse zakenkrant. De aanleiding was de videoclip die de 34-jarige zwarte Amerikaan enkele dagen eerder op de wereld had losgelaten onder zijn muzikantennaam Childish Gambino.

‘This is America’ zette het internet op stelten. Dat is niet alleen te danken aan de aanstekelijke gospelfunk. Vooral de verborgen boodschappen in de video lokten miljoenen mensen naar YouTube. De teller gaat intussen richting 150 miljoen views. In de clip danst Glover rond in een industriële loods terwijl om hem heen de verschrikkelijkste dingen gebeuren. Iemand pleegt zelfmoord, er ontstaan rellen, zwarte mensen worden belaagd door de politie. Zelf knalt Glover een muzikant neer en maait hij een kinderkoor omver.

De videoclip van 'This is America'. 'Get your money, black man.'

Het nummer is een aanklacht tegen het wapengeweld en de raciale problemen in de VS. Oplettende kijkers zien hoe de wapens van de rapper na gebruik op een doekje worden aangenomen, terwijl het lijk van de neergeschoten muzikant wordt weggesleept. Die tegenstelling slaat op het feit dat sommige Amerikanen meer begaan zijn met de vrijheid om wapens te gebruiken dan met de - vaak zwarte - mensenlevens die ze kosten. Aan het einde lijkt iemand een passief toekijkend Vrijheidsbeeld uit te beelden.

Het is de derde keer in korte tijd dat de boodschap van een zwarte artiest wereldwijd zo’n grote indruk nalaat. Een maand geleden verblufte Beyoncé tijdens het muziekfestival Coachella tienduizenden festivalgangers en miljoenen televisiekijkers met twee marathonshows die gewijd waren aan de zwarte geschiedenis. De zangeres pakte uit met de Black National Anthem en fragmenten van een speechende Malcolm X. In dezelfde week kreeg rapper Kendrick Lamar als allereerste popartiest een Pulitzerprijs omdat zijn muziek er volgens de jury in slaagt de complexiteit van de zwarte cultuur te vatten.

Vandaag aanvaarden mensen me omdat ik macht en invloed heb. Tegelijk zie ik ze denken: 'Och, hij denkt dat hij de 'golden flower' van de zwarte gemeenschap is, dat hij anders is.' Wel, ik bén anders. Donald Glover

Kendrick Lamar en Beyoncé zijn rotgetalenteerde performers en vocalisten. Glover is zo mogelijk nog begaafder. Hij is een multigetalenteerd wonderkind, een alleskunner. In zijn muzikale leven bracht hij als Childish Gambino drie albums uit. Als u er één zeker moet beluisteren, is het het allerlaatste: ‘Awaken, My Love!’ uit 2016. Het is een verslavend kunststukje vol funk en soul in de stijl van Sly & The Family Stone, Stevie Wonder en Prince. ‘Awaken, My Love!’ was vorig jaar genomineerd in de belangrijkste Grammy-categorie Album of the Year, die de dertiger uit Atlanta samen met Jay-Z en Kendrick Lamar moest laten aan het blanke popfenomeen Bruno Mars.

‘This is America’ staat op het volgende album van Childish Gambino. Dat wordt meteen het laatste, want het wonderkind wil zich toeleggen op de andere dimensies van zijn artistieke persoonlijkheid. Om te beginnen: acteren. Dat deed hij al in vier films, waarvan de laatste ‘Spider-Man’ de bekendste is. Hij heeft als enige zwarte een rol in de ‘Star Wars’-spin-off ‘Solo’, die volgende week bij ons in de zalen komt.

The Simpsons

Glover groeide samen met zijn broer op in Stone Mountain, een stadje aan de buitenkant van Atlanta. Zijn ouders, een postbeambte en een kinderverzorgster, ontfermden zich ook over meerdere adoptiekinderen met vaak heftige verhalen. Een van hen vond bij hen een thuis nadat haar ouders waren vermoord.

Straatarm was het gezin niet, maar Donald droomde van een opwindender bestaan. Als tiener wilde hij scenarist van ‘The Simpsons’ worden. Na de middelbare school trok hij naar New York, waar hij in 2006 aan de universiteit slaagde voor de opleiding tot scenarioschrijver. Een jaar later, op zijn 23ste, schreef hij al scenario’s voor de NBC-comedyreeks ’30 Rock’.

Zijn ouders, een postbeambte en een kinderverzorgster, ontfermden zich ook over meerdere adoptiekinderen met vaak heftige verhalen. Een van hen vond bij de Glovers een thuis nadat haar ouders waren vermoord.

Even leek het erop dat de acteur in Glover het zou halen van de schrijver, omdat hij niet één maar meerdere rollen voor zichzelf bedacht. Het was een combinatie van jeugdige overmoed en razende ambitie. The New Yorker vroeg hem ooit of er iets is waar hij slecht in is. ‘Eerlijk? Nee’, antwoordde Glover. ‘Ik ben alleen niet zo heel goed met mensen. Mensen kunnen er niet tegen als ze moeten onderdoen voor iemand anders. Vandaag aanvaarden ze me omdat ik macht en invloed heb. Tegelijk zie ik ze denken: ‘Och, hij denkt dat hij de ‘golden flower’ van de zwarte gemeenschap is, dat hij anders is.’ Wel, ik bén anders. Ik voel me als Jezus. Ik ben uitverkoren om iets groots te verrichten.’

De aanleiding voor het interview met The New Yorker was de hype rond zijn satirische sitcom ‘Atlanta’. Daarvan was hij zowel hoofdrolspeler, bedenker, schrijver, producer als af en toe regisseur. Een creatief huzarenstukje dat hem verschillende Emmy’s en Golden Globes opleverde.

Donald Glover katapulteerde met 'Atlanta' de kwaliteitsvolle zwarte televisie de 21ste eeuw in.

In ‘Atlanta’, waarvan het tweede seizoen bij ons net is afgelopen op de zender Fox, speelt Glover een drop-out van de universiteit die zich opwerpt als de manager van zijn rappende neef. Een comedyserie over loodzware thema’s zoals racisme, ongelijkheid en onrechtvaardigheid, vrijwel volledig gedragen door zwarte acteurs: het was nooit eerder gedaan.

Natuurlijk was ‘Atlanta’ niet de eerste Amerikaanse sitcom waarin zwarten de toon zetten. Remember ‘The Cosby Show’ of ‘The Fresh Prince of Bel-Air’. Maar de series van Bill Cosby en Will Smith, in de jaren negentig de eerste grote zwarte tv-sterren, gingen elk debat over de heikele positie van zwarten in de Amerikaanse samenleving uit de weg. Het was brave, burgerlijke televisie, gemaakt door en voor blanke middenklassers.

‘Atlanta’ is wel realistisch in zijn afbeelding van Afro-Amerikanen in hun dagelijkse gevecht om als gelijke burgers te worden behandeld. Zowel Glovers personage als zijn rappende neef is een sukkel die niet hogerop raakt, deels door hun onhandigheden en deels door hun huidskleur. Dat resulteert soms in scherpe, bijtende satire, zoals wanneer scenarist Glover een zwarte versie van het blanke tieneridool Justin Bieber opvoert.

Niet wegkijken

Glover katapulteerde de kwaliteitsvolle zwarte televisie de 21ste eeuw in. Zijn kunst moet prikkelen, uitdagen, verwarren, de mensen aan het denken zetten. De Verenigde Staten een spiegel voorhouden, zoals Financial Times schreef.

‘We leven in een tijd waarin veel mensen in de VS geloven dat zwarte burgers bewust en op grote schaal worden gediscrimineerd. Tegelijk is een nieuwe generatie van machtige, invloedrijke en beroemde Afro-Amerikanen opgestaan. Ze kijken niet langer weg, maar roepen: ‘Dit zijn mijn mensen, dit is mijn platform. Ik ga de wereld tonen hoe dit land mijn gemeenschap behandelt’, zei een Amerikaanse professor in de Britse zakenkrant.

Schermvullende weergave Donald Glover (34) is van alle markten thuis. Behalve rapper van de neosoulgroep Childish Gambino is hij zanger, dj, songwriter, acteur, schrijver, producer, regisseur en stand-upcomedian. Voor televisie schreef, regisseerde en speelde hij in de reeks ‘30 Rock’ en vooral in ‘Atlanta’, een... ©rv