De balans | Franky Devos...

Deze week verdwenen de letters van Vooruit in Gent. Uit 3.000 posts op meerdaneennaam.be werden twee suggesties voor een nieuwe naam geselecteerd. Die worden maandagochtend bekendgemaakt. Het publiek krijgt 48 uur de tijd om de beste kiezen. Hier maakt algemeen coördinator Franky Devos (51) zijn balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa? ‘Die draaien vooral rond mijn energie en mijn engagement. De dingen waarvoor ik mijn bed uitkom. En dat is boven alles de overtuiging dat kunstenaars een verschil maken. Nu door corona alles gesloten is, merk ik dat des te meer. Mijn centen besteed ik haast uitsluitend aan de wereld zien. Als ik niet werk, ben ik op reis.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Ik kom niet uit een milieu vanwaaruit ik vanzelf directeur

van een groot kunstencentrum zou worden. In elke cruciale fase van m’n loopbaan waren er mensen die me een duw gaven. Zo kon ik mijn twijfels overstijgen. Als maatschappelijk werker begon ik mijn loopbaan in de psychiatrie. Daar zette de artistiek directeur van Museum Dr. Guislain Patrick Allegaert me er op mijn 28ste toe aan in de cultuursector te stappen, waarin ik al veel vrije tijd spendeerde. Toen ik zes jaar later een festival had georganiseerd, gebeurde er iets onwaarschijnlijks: Toon Berckmoes betaalde me een jaar lang een loon om een boek te schrijven over jongerencultuur en communicatie. Ik kon er een stuk van mijn verdere carrière op bouwen. Vervolgens waren er Karel Debaere en ondernemer Stef Vandemeulebroucke. Zij waren bestuurders van Buda Kunstencentrum in Kortrijk, waarvan ze me algemeen directeur maakten.’

Ik hou niet van mensen die zaken onmogelijk maken met ‘ja-maars’.

Waarin hebt u geïnvesteerd?

‘Ontzettend veel in de ploeg van Vooruit, die 95 mensen telt. Ik combineer een grote trots op hen met een permanente ontevredenheid. Dat kan hen vooruitstuwen, maar ook vermoeien - het is niet altijd eenvoudig werken met mij. Groot gezegd investeer ik ook in een betere wereld. Dat kan ook een beter Gent zijn. Met 350.000 bezoekers per jaar spelen we echt een rol in de samenleving. Ik wil daar niet te pocherig over doen, je kan ook zeggen dat het er máár 350.000 zijn. Maar Vooruit is wel een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, hun lief vinden, komen nadenken. Voorts kan ik weinig in anderen investeren. Ik heb een stabiele relatie maar geen kinderen, geen echte hobby’s en weinig engagementen naast mijn job. De organisatie van vrije tijd neemt veel van mijn eigen vrije tijd.’

Wie zit in uw persoonlijke raad van bestuur?

‘Behalve Toon, Karel en Stef is dat Vooruit-voorzitter Paul Teerlinck, voormalig stadssecretaris van Gent. Ik hou niet van mensen die zaken onmogelijk maken met ‘ja-maars’ of ‘nee-wanten’. We moeten voorzichtig zijn, maar ook een droom

realiseren. Het beste advies? Dicht bij jezelf blijven, zodat wat je doet geen energie kost, maar je er energie uithaalt. Als werken elke dag een opdracht is, loopt het vaak fout voor mensen. Daarom heb ik ook een groot probleem met het concept

life work balance. Alsof het leven pas begint na je werk. Hoe droef. Als dat zo is, zoek je beter een andere job.’

Gaat u soms in het rood?

‘Nee. Ik ben een saai mens. Ik ben dankbaar voor het feit dat ik emotioneel evenwichtig ben. Dat stabiele leven, op het afgelijnde af, helpt me. Dit is een serieuze job. In normale tijden gonst dit huis van de bedrijvigheid. Het is een machine die almaar doordendert, van tien uur ’s morgens tot vijf uur ’s nachts. Ik pik wel concerten mee en drink ’s avonds een pint, maar ik ga slapen voor middernacht en sta op om 6.20 uur. Dat betekent niet dat ik per definitie vrij ben van zoiets als een burn-out. Maar de dag waarop het me aan energie ontbreekt, hoeft het niet meer. Ik ben niet getrouwd met het materiële, noch met het prestige dat aan de functie kleeft.’

Schrijft u soms mensen af?

‘Ja. Soms zit iemand op een plek of in een functie die niet bijdraagt tot zijn en ons geluk. Vaak heeft het te maken met middelmatigheid, iets waar ik niet tegen kan. Ik kan ontzettend genieten van de passie van mensen. Dat kan een wielrenner zijn, een visboer of iemand in de zorg. Ik omring me ook met mensen die in hun domein veel sterker zijn dan ikzelf. Zodra ik beter ben, is er een probleem. Dan word ik ambetant, en kan het gebeuren dat ik hen afschrijf.’

Staat er winst op uw balans?