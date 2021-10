De balans | Illustratrice Fatinha Ramos

De Portugees-Belgische illustratrice Fatinha Ramos (44) won deze week een prestigieuze World Illustration Award voor ‘The Other US Epidemic’. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn vrienden en familieleden. En materieel: kunstwerken. Van mezelf, maar vooral van bevriende kunstenaars. Voorts heb ik heel mooie gouden filigraanoorbellen van mijn moeder. Mijn grootste talent is me in de plaats van anderen stellen en gevoelens omzetten in beelden waarin mensen zich herkennen.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Behalve mijn ouders en vrienden was een aantal mensen professioneel belangrijk. Bij Libelle werkte ik eerst als grafisch ontwerper, maar ex-hoofdredactrice Ditte Van de Velde gaf me de kans illustraties te maken. Later had ik het geluk samen te werken met Gie Goris van Mo Magazine, waaruit de eerste internationale aandacht voortvloeide. Voorts uitgeverijen, zoals Davidsfonds en De Eenhoorn, en bevriende kunstenaars, zoals Francisco Vaz De Silva, die de mooiste kinderboekhandel van Portugal heeft.’

In wie of wat hebt u zelf geïnvesteerd?

‘In bitcoins, maar ik ben er niet rijk van geworden. (lacht) Ik investeer in vriendschappen en ben mentor van jonge illustratoren. Ik geef ook online les aan aspirant-illustratoren. Nu moet ik wel opletten: straks stromen de e-mails toe en doe ik niets anders meer. Met mijn werk wil ik de wereld mooier maken en mensen raken en ze laten nadenken. Van klanten als The New York Times, The Washington Post, het Museum of Modern Art in New York en Google mag ik vaak horen dat ik intelligente illustraties maak.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Door mijn fysieke aandoening vertoefde ik tot mijn 14de vaak in een ziekenhuisbed. Ik begon te tekenen in het kinderziekenhuis van Coimbra, waar ik op m’n achtste mijn eerste tentoonstelling had en dokters mijn tekeningen gebruikten voor posters op congressen. Omstreeks 2013 onderging ik een soort metamorfose van vormgever tot illustrator. Ik wilde doen waar ik van hou, iets betekenen voor de maatschappij en de rekeningen kunnen betalen. In het vroege succes speelde mijn persoonlijk project Unbreakable mee. Omdat ik geboren ben met broze botten ben ik breekbaar. Maar dat zijn we allemaal: fysiek, emotioneel en mentaal. Later waren mijn illustraties bij het kinderboek ‘A Life of Color’ van Sonia Delaunay een grote sprong.’

Gaat u soms in het rood?

‘In 2012 viel ik emotioneel in een zwart gat. Soms moet dat om het licht te zien. Maar anders dan mijn botten is mijn mentale gestel sterk. Het evenwicht tussen mijn persoonlijk en mijn professionele leven is het allermoeilijkste. Ik hou enorm van wat ik doe en ik werk waar ik leef. Dat is een valkuil, waar ik ben ingetrapt. Bijna was ik in elkaar gestort, maar ik heb geluisterd naar mijn lichaam en ben in therapie gegaan. Ik word goed omringd door vrienden, waardoor ik nooit alleen was. Nu ben ik beter.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘Vaak zijn dat inspirerende kunstenaars, ook dode, over wie ik lees. Maar toch vooral vrienden, en sommige klanten die me pushen, zoals Michael Mrak, de artdirector van Scientific American. Het beste levensadvies? Het is heel belangrijk dat je jezelf respecteert. Dan gaan anderen dat ook doen. Nee leren zeggen is een vorm van zelfrespect. Goed kiezen waarvoor je wil gaan, focussen en dan: alles geven. Een passief inkomen verwerven is een slimme manier om tijd te krijgen voor jezelf, maar als kunstenaar moet je hard werken, al is het tegelijk een vorm van leven.’

Staat er winst op uw balans?