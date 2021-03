De balans | Johan Bonny

Deze week verzette Johan Bonny (65) zich scherp tegen het kerkelijke standpunt over de zegening van holebihuwelijken. Hier maakt de bisschop van Antwerpen zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Het evangelie en Jezus Christus. Als het leven een wiel is, is dat de as. Daaraan meet ik af of wat ik zeg en doe de moeite waard is, binnen mijn verantwoordelijkheid als bisschop en als mens. De brede gemeenschap rond mij houdt me draaiende. Het Bisschopshuis telt een twintigtal medewerkers: of iets al dan niet goed zit, merk ik op hun gezicht - nog meer dan aan wat ze zeggen. Maar er zijn ook gewone mensen, van alle kleuren en uit alle levenssituaties, met kinderen en kleinkinderen. Van hen kreeg ik deze week honderden dankmails. Ze voelen zich weer gerespecteerd en de verbondenheid met de kerk, die zo moeilijk ligt, blijft overeind. Voor hen doe ik het.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘De instellingen in Brugge, Leuven en Rome waar ik studeerde, ben ik zeer dankbaar. Ik had er goede leermeesters in denken en doen. Als jonge priester in Brugge was Emiel Jozef De Smedt mijn bisschop. Hoe hij bij zijn mensen stond, het woord nam, vertrouwen opbouwde en leiderschap uitstraalde, heeft me sterk gevormd. In Rome werkte ik bij de Duitse kardinaal Walter Kasper aan de eenheid van de christenen. Van hem leerde ik de methode waarmee ik ook in het dossier van de homohuwelijken sta. Je moet je zaak goed bestuderen, zodat je als de meest beslagene op vergaderingen verschijnt. En voor de niet-ideologische waarheid en rechtvaardigheid mag je nooit terugdeinzen. Je moet wel bereid zijn een offer te betalen, bijvoorbeeld in de vorm van tegenstand.’

In wie of wat investeert u zelf?

‘Als priester word je opgeleid om je totaal in te zetten voor een gemeenschap - een beweging, parochie, bisdom, zelfs de wereldkerk. Je leeft van vergadering naar vergadering, van liturgische viering naar viering. Daarin heb ik me 25 jaar goed gevoeld. Maar rond mijn vijftigste voelde ik dat het mentaal niet gezond was. Behalve priester ben ik ook broer en nonkel. Sindsdien besteed ik meer zorg aan familie en vrienden. En tijdens dit coronajaar ben ik meer bij mijn moeder geweest dan in de jaren ervoor.’

Voor de niet-ideologische waarheid en rechtvaardigheid mag je nooit terugdeinzen.

‘De balans is niet in evenwicht. Net zoals bij elke middenstander ligt er altijd werk klaar. Maar nu denk ik in het weekend soms: laat maar liggen, de wereld zal niet vergaan. Het leven bestaat niet alleen uit de grote taken en dossiers. Tijdens deze veertigdagentijd vind ik er plezier in om meermaals per week potjes confituur te maken. Ik zet ze dan in de refter. Aan wie er eentje meeneemt, vraag ik iets achter te laten voor Broederlijk Delen. Je kan tegelijk verantwoordelijk zijn voor een bisdom en confituur maken.’

Wanneer bent u het sterkst gegroeid?

‘Toen ik in 1997 vijftien jaar actief was in Brugge verplantte men me naar Rome. Ik liet alles achter, behalve wat in dozen in mijn auto kon. Het was compleet herbeginnen, onderaan de ladder van competenties en ervaring. Ik werd er verantwoordelijk voor de christenen in het Midden-Oosten, maar was daar nog nooit geweest. Alles verliep in het Italiaans, Frans, Engels en Duits. En toen ik na elf jaar weer ingebed zat zoals een spin in haar web, stuurde men me naar Antwerpen. Ik kwam opnieuw in een bisdom dat niet het mijne was, met mensen die ik niet kende. Telkens had ik andere registers uit mijn persoonlijkheid nodig.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ja. Net zoals bij een rechter en een dokter komen mensen ook bij een bisschop enkel met problemen, met als risico dat ik wat zwaarmoedig word en de gewone vreugde en spontaniteit van het leven vergeet. Dat straal ik soms uit. Ik kan ook lang niet buitenkomen, waardoor ik weinig beweeg en het contact met de seizoenen verlies. Ook het gebed vervalt soms in haast. Normaal ga ik geregeld naar een abdij. Door corona doe ik dat al een jaar niet. Het gezonde evenwicht tussen werk en verstilling is verstoord.’

‘Een diepe geloofscrisis heb ik nooit beleefd, maar ik ben soms wel ontgoocheld. En boos. Als een koppel nooit ruzie maakt, zou het best kunnen dat ze niet veel meer om elkaar geven. De kerkgemeenschap is mijn leven en mijn liefde. En ik kan eindeloos geduldig zijn, maar o wee als de emmer vol is. Dan kan ik echt uitschieten.’

Staat er winst op uw balans van leven en werk?