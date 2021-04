De balans: Kristel Verbeke

In de Eén-reeks ‘Zorgen voor mama’ praat de voormalige K3-coryfee Kristel Verbeke (45) met moeders die in armoede leven en komt ze in situaties die ze herkent. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Als mama van twee komt mijn gezin op één. Daarnaast ben ik trots op ons eigen huis. Het belang daarvan is niet te onderschatten: de huurmarkt zet een enorme druk op mensen. Voorts is mijn auto nog altijd mijn vrijheid. ’s Avonds een toertje doen, naar muziek luisteren, eens lekker optrekken: heerlijk. Ik rijd elektrisch, dus ook mijn geweten is in orde.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders hebben dat geprobeerd, maar na hun scheiding had ik een heel moeilijke jeugd. Mijn jongste zus ging mee met mama, de oudste ging naar oma, ik bleef bij papa, die als truckchauffeur van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat weg was. Hij ging ook graag een pintje drinken, waar veel centen naartoe gingen. We bleven in de mooie bungalow wonen, maar achter de muren ging het leven zwaar bergaf. Bovendien verloor ik in drie jaar tijd mijn twee zussen. Op school zag niemand een rood licht, ik kreeg een B-attest. Pas toen ik een nieuwe school koos, veranderde dat. Doordat er geen geld was, kon ik niet mee op eindreis naar Berlijn, maar zuster Relinda liet me babysitten bij onze leraar Duits, waardoor het wel kon. Voor het eerst voelde ik dat ik iemand was. Ik had weinig vrienden, thuis kwam amper iemand over de vloer.’

In een eerste fase heeft het leven me niet gespaard, nadien heeft het me verwend.

‘Bij K3 investeerde Niels William in ons. Financieel, maar ook met tijd en aandacht. Muziekschrijver Miguel Wiels en choreografe Axana Ceulemans haalden het beste uit ons. Ook Gert Verhulst en Hans Bourlon investeerden, maar dat was wel zeer rendabel. Ten slotte denk ik aan de teams met wie ik ‘Generatie K’ en ‘Zorgen voor mama’ maakte. Bij dat laatste was ik betrokken van in de researchfase tot het einde.’

Investeert u in anderen?

‘Ja. Met mij gaat het nu op alle gebied goed, ik wil iets teruggeven. Behalve in mijn eigen kinderen investeer ik in kinderrechten, als voorzitter van het Overleg- en Adviesorgaan van het Kinderrechtencommissariaat. Ik ben ook bestuurslid bij het Kinderarmoedefonds.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Nog altijd mijn mama. Dat ze destijds mijn zus meenam en mij niet, was lang een diepe wonde. Door zelf mama te worden, en zij oma, viel dat weer in de plooi. Ik besefte dat je als ouder nu eenmaal dingen verkeerd kan doen. Nu hangen we sterk aan elkaar. Ze kwam ook dicht bij mij wonen, weg uit het met herinneringen bezwaarde Hamme. Ze is altijd eerlijk en open. Van anderen verdraag ik dat niet altijd, van haar wel, omdat ik de onvoorwaardelijkheid voel. Ook mijn pubers zijn een soort adviseurs. Door hen ben ik mee met het jonge leven. We kunnen stilaan echte gesprekken voeren, en tegelijk kijken ze nog met andere ogen naar het bestaan. Met een minder grote rugzak.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ik had het niet verwacht, maar door het programma en de bijbehorende interviews werd ik keihard in mijn verleden teruggekatapulteerd. Dat gaat blijkbaar nooit uit mijn lijf. Het bracht heftige gevoelens naar boven, en die zetten zich letterlijk op mijn heupen, al kan dat ook komen doordat ik er in mijn K3-tijd te veel mee heb geschud.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Ja. Als vriendschappen moeilijk worden, kan ik me goed afschermen. Maar ik heb vooral veel mensen moeten afgeven. Mijn zussen, mijn vader, maar ook mijn allerbeste vriend, die op z’n 37ste stierf door een hartaanval. Ook zij verdwijnen van je balans. Hoewel dat diepe wonden nalaat en de dood nooit ver weg is, leef ik niet in een voortdurende angst dat het elk moment kan gebeuren. Ik vind een manier om ermee te leven. Ik geloof in een leven na de dood, hoop dat onze energie elders op een andere manier verder leeft.’

Is uw leven op dit moment in balans?